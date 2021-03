Nghệ An thống nhất chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài

Sáng 1/3 diễn ra Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 2. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu cho ý kiến về xử lý các vụ việc, vụ án Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Ảnh: Hoài Thu

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện công tác của các ban, ngành, đơn vị Khối Nội chính, hội nghị xác định thời gian tới, tình hình dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự; tăng cường dự báo sát đúng tình hình và những vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn để có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp ở cơ sở.



Tại hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy kiến nghị về xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài được dư luận quan tâm, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Ví như vụ việc sai phạm tại Dự án xây tổ hợp thương mại, căn hộ cao cấp tại xã Nghi Phú, TP Vinh do Công ty TNHH Minh Khang làm chủ đầu tư; vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án công trình kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn và xử lý việc giải quyết vụ án “thi hành án giao tài sản bán đấu giá tại huyện Đô Lương” đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Hoặc như vụ án liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình bà Nguyễn Thị Bích Thủy ở TP Vinh; vụ án liên quan sai phạm tại Ban Dân tộc tỉnh... Thi công Khu tái định cư Hưng Trung, Hưng Nguyên phục vụ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Nam. Ảnh tư liệu Trân Châu

Trước đó, thông tin tại hội nghị cho thấy, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trong tháng 2 xảy ra 70 vụ, làm 2 người chết, 29 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 530 triệu đồng. Điển hình như Công an TP Vinh bắt 6 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu 14 xe ô tô các loại trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Tội phạm ma túy đã phát hiện, bắt giữ 94 vụ, 148 đối tượng, thu 17 bánh và 735 gam heroin, 20.764 viên ma túy tổng hợp, 118 kg ma túy đá, 24,4 kg thuốc phiện. Điển hình Công an huyện Tân Kỳ bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 996g ma túy và 12 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Trong tháng 2, lực lượng chức năng cũng phát hiện 959 vụ, 1.073 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; thu 17,6kg thuốc nổ, 707kg pháo và nhiều hàng hóa nhập lậu trị giá hơn nửa tỷ đồng. Tháng 2/2021 xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 11 người. Lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện 14.392kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật trong một chuyên án ma túy. Ảnh tư liệu Hải Thượng

Cơ quan Thanh tra tỉnh đã thực hiện 40 cuộc thanh tra hành chính, kinh tế - xã hội tại 57 đơn vị. Qua đó, phát hiện 5 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Thực hiện 20 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 54 tổ chức và 191 cá nhân, tập trung ở các lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên môi trường… phát hiện 45 tổ chức và 195 cá nhân vi phạm, kiến nghị xử phạt 635 triệu đồng...