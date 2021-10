Nghệ An: Thông tin nổi bật 27/10

* Trong chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 27/10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về các dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho Nghệ An. Theo đó, dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An do Chính phủ trình Quốc hội gồm 6 nội dung, tập trung vào việc mở thêm dư địa cho tỉnh huy động nguồn lực cần thiết, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế - xã hội cũng như phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương chủ động, phản ứng nhanh, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong một số lĩnh vực, nhất là về thu hút đầu tư.



Đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An dự họp tại điểm cầu Trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thu ngân sách Nhà nước 10 tháng năm 2021 của tỉnh Nghệ An ước thực hiện 14.642,96 tỷ đồng, đạt 104,4% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 và tăng 7,8% so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng 10 ước tăng 1,27% so với cùng kỳ. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất cá hộp tại Nhà máy Royal Foods (KCN Nam Cấm). Ảnh tư liệu: Lâm Tùng

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện).

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

* Sáng ngày 27/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 26/10 đến 06h00 ngày 27/10), Nghệ An ghi nhận 21 ca dương tính mới với Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng Ảnh: Q.A

* Chỉ trong vòng 12 ngày kể từ khi đợt dịch thứ 3 xuất hiện, tại TP Vinh đã ghi nhận ít nhất 11 ổ dịch không liên quan đến nhau, với tổng số ca bệnh là 84.

Đường Bùi Huy Bích đã bị phong tỏa nhiều ngày nay. Ảnh: Tiến Hùng

* Cam Vinh ở Quỳ Hợp bắt đầu vào vụ thu hoạch, tuy nhiên người trồng cam ở đây không vui bởi giá cam quá rẻ, 5.000 đồng/kg nhưng thương lái vẫn không tới mua, vì khó tiêu thụ.

Cam Vinh ở Quỳ Hợp hiện có giá từ 5.000 đồng/kg nhưng thương lái không vào mua, vì khó tiêu thụ. Ảnh: Quang An

* Từ Bình Dương trở về quê Yên Thành, đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng cặp vợ chồng vẫn đi chợ, sau đó có kết quả dương tính khiến nhiều người liên lụy.