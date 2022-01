Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/1

Trong bối cảnh vô cùng phức tạp trên quy mô cả nước và toàn cầu, nền kinh tế - xã hội của Nghệ An vẫn tạo ra nhiều điểm sáng đáng chú ý. Đó là những nội dung đáng chú ý được đăng tải trên Baonghean.vn ngày đầu năm 2022.

* Qua bài viết “Tận dụng thời cơ đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững” đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, năm 2021, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tỉnh nhà đã chủ động, tích cực, vừa tập trung phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực và kịp thời triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

UBND tỉnh đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng: Dự kiến đến hết năm 2021 có 22/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch; Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước đạt 6,2%, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 5,59%, công nghiệp – xây dựng ước tăng 13,59% và dịch vụ ước tăng 1,26%. Mặc dù không đạt được mục tiêu HĐND tỉnh giao (7,5-8,5%) nhưng trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước thì đây là kết quả rất tích cực.

Tỉnh Nghệ An đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Sách Nguyễn - Thành Cường - Lê Thắng

Dự báo năm 2022 Nghệ An sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh: “Chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh nhà sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, với niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tốt thời cơ, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 5 năm (2021-2025), nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025”.



* Trong khó khăn, nhiều thách thức nhưng trên lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh vẫn cho thấy những tín hiệu khả quan.

Trong năm 2021 nhiều nhà máy công trình trên địa bàn được đầu tư đi vào hoạt động như: Nhà máy may Minh Anh ở Tân Kỳ; khởi công công trình đường cao tốc Bắc - Nam qua Nghệ An; mở rộng quy mô bến cảng tổng hợp Vissai. Một số dự án khác được cấp phép như: Khu thương mại dịch vụ và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã Hưng Đông, thành phố Vinh của Công ty CP Thương mại Thiên Hà An (232,27 tỷ đồng), Nhà máy NAGACO Quỳnh Lưu của Công ty cổ phần may Nam Định (155,28 tỷ đồng), điều chỉnh mở rộng giai đoạn 2 KCN WHA thêm 354,5 ha…

Tính đến ngày 30/11/2021, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 106 dự án và điều chỉnh 118 lượt dự án đầu tư với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 28.072,80 tỷ đồng; tăng 41,33% về số lượng dự án và gấp 2,92 lần về tổng mức đầu tư đăng ký so với cùng kỳ năm 2020.

UBND tỉnh Nghệ An, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và Tập đoàn Ju Teng ký kết Thỏa thuận nguyên tắc thuê lại đất. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng nay, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, tại Cảng Cửa Lò, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh đã tổ chức đón nhận mã hàng đầu tiên trong năm và làm lễ ra quân sản xuất năm 2022. Chuyến tàu đầu tiên cập Cảng Cửa Lò có trọng tải 6.800 tấn chuyên vận chuyển Container mang tên Vietsun Dynamic.

Trong năm 2021 mặc dù dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, tác động đến sản xuất kinh doanh, nhất là hoạt động xuất, nhập khẩu. Dù vậy Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh cũng đã thực hiện được sản lượng bốc dỡ lên đến 4.628.248 tấn, đạt 105,19% so với kế hoạch đề ra.

Chuyến hàng đầu tiên mà Cảng Cửa Lò tiếp nhận trong năm mới 2022 có trọng tải 6.800 tấn. Ảnh: Tiến Đông

* Để các thành quả của công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân được bền vững, trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ra sức, bằng nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Có thể khẳng định: Chống tham nhũng để Đảng ta mạnh lên!

Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

* Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán và vận chuyển ma túy, Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong công tác này có sự đóng góp, hy sinh của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Thượng tá Nguyễn Văn Hậu - Chủ nhiệm chính trị BĐBP tỉnh cho biết: Trong năm 2021, lực lượng đã chủ trì và phối hợp bắt giữ, khởi tố 112 vụ/156 đối tượng; phối hợp với các lực lượng chức năng khác bắt 71 vụ/105 đối tượng vi phạm quy chế biên giới. Trong đó: Tội phạm về ma túy 32 vụ/39 đối tượng, tang vật thu 21 bánh và 27,04 gam Heroin, 92.111 viên và 1.795,23 gam ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 73,37 gam thuốc phiện và nhiều tang vật khác có liên quan; 08 kg Ketamin nhiều tang vật là súng, đạn, phương tiện khác.

Cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Na Ngoi tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc. Ảnh: Hoài Thu

* Ngày đầu tiên của năm 2022, vào buổi sáng, Nghệ An ghi nhận 80 ca nhiễm Covid-19 mới, có 19 ca cộng đồng. Gồm 8 địa phương: Thanh Chương: 29; Hoàng Mai: 14; Diễn Châu: 13; Quỳ Châu: 09; Quỳnh Lưu: 07; Thái Hòa: 03; Nghĩa Đàn: 03; Quỳ Hợp: 02.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: P.V

* Thời điểm này người dân đang tập trung chuẩn bị hàng hóa, thực phẩm, sản vật để chào đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tại các huyện miền Tây Nghệ An, theo ghi nhận của Baonghean.vn, các loại đặc sản gác bếp rất đắt hàng. Và đây là điều đáng mừng dành cho bà con miền núi.