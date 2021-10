Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/10

* Sáng 1/10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng. Trước đó, ngày 30/9, Quân khu 4 đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS Nghệ An giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tân Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và tân Phó tham mưu trưởng Quân khu 4. Ảnh: Tiến Hùng

* Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Nghệ An ban hành về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh yêu cầu, tiểu thương và người dân không thực hiện đúng quy định thì không được vào chợ. Nếu không đảm bảo yêu cầu phòng dịch, kiên quyết dừng hoạt động chợ.

Lãnh đạo Sở Y tế và thị xã Cửa Lò họp khẩn ngày 1/10. Ảnh: Công Kiên

* Sáng ngày 1/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã tổ chức họp xét, bỏ phiếu công nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Tuấn

* Sáng 1/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 30/9 đến 06h00 ngày 1/10), Nghệ An ghi nhận 08 ca cộng đồng dương tính mới với Covid-19 tại thị xã Cửa Lò.

Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở TX Cửa Lò. Ảnh: CTV

* Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và Nghi Lộc tiếp tục dạy học trực tuyến. Đây là quyết định mới nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong bối cảnh dịch bệnh ở nhiều địa phương tiếp tục diễn biến phức tạp.

Học sinh thành phố Vinh tiếp tục học trực tuyến qua mạng. Ảnh: MH

* Sau khi có 3 trường hợp F0 tại thị xã Cửa Lò về quê ăn giỗ, xã Văn Thành, huyện Yên Thành đã quyết định cách ly 4 xóm để chống dịch.

Phong tỏa xóm Văn Mỹ, xã Văn Thành để chống dịch. Ảnh: Văn Trường

* Công an huyện Con Cuông cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lữ Văn Cảnh (sinh năm 2000), trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông về hành vi “hủy hoại tài sản của người khác”. Trước đó, Lữ Văn Cảnh đã dùng rơm châm lửa đốt liên tiếp 02 xe mô tô của hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn cá nhân.