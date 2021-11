Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/11

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký kết, trao 26 thỏa thuận hợp tác tại Vương quốc Anh; Nghệ An ghi nhận 24 ca nhiễm mới Covid-19 trong buổi sáng; Yêu cầu đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho người dân tại “vùng đỏ” duy nhất của Nghệ An; Có 280 xã đạt chuẩn nông thôn mới… Đây là những thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Nghệ An điện tử ngày 1/11.