Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/12

(Baonghean.vn) - Lễ tưởng niệm 92 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội; Sáng 1/12, Nghệ An ghi nhận 26 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 8 ca cộng đồng; Tàu cá Nghệ An bị chìm ngoài biển, 5 thuyền viên mất tích... là những thông tin nổi bật ngày 1/12.