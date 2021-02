Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/2

* Sáng 1/2, tại Thủ đô Hà Nội, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và Đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch.



Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đọc diễn văn bế mạc, tổng kết những kết quả, thành công nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

* Cũng trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ra mắt Đại hội.

Theo đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Với số phiếu gần như tuyệt đối, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

* Tại phiên bế mạc, đồng chí Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

* Sau khi Đại hội XIII của Đảng bế mạc, sáng 1/2, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì cuộc họp báo để trao đổi thông tin về Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội XIII đến giờ phút này đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch. Có thể khẳng định rằng Đại hội đã thành công cả về nội dung, cách thức kể cả việc thông qua các Nghị quyết.

Chia sẻ thêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết công tác Đại hội khó nhất là chuẩn bị văn kiện. Các văn kiện lần này (Tổng kết 5 năm, nhìn lại quá trình 35 năm đổi mới, quá trình phát triển đất nước, Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo xây dựng Đảng…), đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và sửa đi sửa lại nhiều lần (khoảng 80 lần).

Đặc biệt, cơ quan chức năng cũng lần đầu tiên công khai trên báo để toàn dân đóng góp ý kiến, tổng hợp ý kiến từ các cấp bổ sung vào để hoàn thiện văn kiện.

“Chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày hôm nay - Câu này tôi nói cách đây 3 năm, nay đã được Đại hội thảo luận và đưa câu này vào nghị quyết”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh…

Toàn cảnh họp báo sau Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

* Những ngày này dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại, vì vậy ở Nghệ An công tác phòng, chống dịch không ngừng được nâng mức cảnh báo.

Đến sáng nay (1/2), các trường học ở Nghệ An vẫn tổ chức dạy học bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho học sinh, công tác phòng, chống dịch Covid - 19 được các trường thực hiện nghiêm túc.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong một số nhà trường. Sở yêu cầu các phòng y tế cần phải chuẩn bị đủ cơ số thuốc và các phương tiện khử trùng cần thiết.

Để đảm bảo công tác an toàn ở các trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch trong các nhà trường. Ảnh: MH

* Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An yêu cầu tạm dừng các hoạt động ngoài nhà trường, kể cả dạy thêm, học thêm; các nhà trường, các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện Bộ tiêu chí trường học an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực, tổng dọn vệ sinh, tẩy trùng trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ và tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang. Tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

Ngày hôm nay, một số trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã yêu cầu học sinh đeo khẩu trang. Ảnh: MH

* Ở một diễn biến khác được nhiều người quan tâm, ngày 1/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, đã có kết quả xét nghiệm 2 trường hợp F1 của "bệnh nhân 1815". Cả 2 người đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện cả 2 nam sinh vẫn đang được cách ly tập trung tại các cơ sở y tế.

Liên quan đến ca bệnh này, đến trưa 1/2, cơ quan chức năng đã xác định được 47 sinh viên và 5 giảng viên Đại học FPT tiếp xúc gần với nam sinh mắc Covid-19. Trong 47 sinh viên, đa số là bạn học cùng lớp với nam sinh khoa Kỹ thuật phần mềm, "bệnh nhân 1815". Về nơi cư trú, Hà Nội có 20 em, Thái Bình 6, Nghệ An 5; Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên mỗi tỉnh 2 em, còn Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh mỗi nơi 1 em. 5 giảng viên đều ở Hà Nội.