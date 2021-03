Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/3

* Sáng 1/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 tại thị xã Hoàng Mai cho Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.



Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt được Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án KCN Hoàng Mai 1 tại TX Hoàng Mai với mục tiêu xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên quy mô diện tích 264,77ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 750 tỷ đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng và hoàn thiện các công trình xây dựng cơ bản bị hư hỏng, xuống cấp và các công trình còn dở dang với thời gian hoàn thành dự kiến trong 12 tháng kể từ khi có Quyết định chủ trương đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng hoa cho nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 1/3 diễn ra Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 2. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Sau khi đánh giá tình hình thực hiện công tác của các ban, ngành, đơn vị Khối Nội chính, hội nghị xác định thời gian tới, tình hình dịch Covid -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế - xã hội. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện công tác quốc phòng, quân sự; tăng cường dự báo sát đúng tình hình và những vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn để có phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; không để phát sinh các điểm nóng, phức tạp ở cơ sở.

Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng kiến nghị về xử lý một số vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài được dư luận quan tâm, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Các đại biểu cho ý kiến về xử lý các vụ việc, vụ án Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo. Ảnh: Hoài Thu

* Chiều 1/3, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn và Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại hội nghị, thực hiện quy trình công tác cán bộ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã bầu đồng chí Thái Minh Sỹ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ. Ảnh: TG

* Hoạt động bổ nhiệm, thuyên chuyển, điều động cán bộ cũng diễn ra trong ngành Giáo dục và Đào tạo và Tòa án nhân dân tỉnh.

Theo đó, chiều 1/3, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ trao quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh.

Ông Phan Xuân Phàn - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật được thuyên chuyển, bổ nhiệm về làm Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm ông Cao Thanh Bảo - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng về làm Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập.

Ngoài ra, thuyên chuyển, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Lương - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập về làm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập cho ông Cao Thanh Bảo. Ảnh: MH

* Trong khi đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý Tòa chuyên trách thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Theo các quyết định bổ nhiệm của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Ngọc Anh - Chánh tòa Tòa Dân sự giữ chức vụ Chánh tòa Tòa Hình sự; trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Phấn - Phó Chánh tòa Tòa Hình sự giữ chức vụ Chánh tòa Tòa Dân sự; trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hải Minh - Phó Trưởng phòng Kiểm tra nghiệp vụ & Thi hành án giữ chức vụ Phó Chánh tòa Tòa Hình sự.

Chánh án TAND tỉnh Nghệ An Trần Ngọc Sơn trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Tòa chuyên trách.

* Ngày 1/3, ông Hoàng Công Trường - Chủ tịch UBND xã Diễn An (huyện Diễn Châu) cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý vụ việc liên quan đến người phụ nữ lột đồ, chửi bới trước cổng đền Cuông sau khi xuất hiện đoạn clip quay lại cảnh này đăng trên mạng xã hội.

Trước đó, trên Facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ đứng trước cổng đền Cuông (thuộc địa phận xã Diễn An, Diễn Châu), tụt quần, lớn tiếng chửi bới một người đàn ông với những lời lẽ thô tục. Video này được cho là quay vào chiều ngày Rằm tháng Giêng (ngày 26/2).