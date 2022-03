Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/3

* Sáng 1/3, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị giao ban Khối Nội chính phiên thường kỳ. Hội nghị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nhất là các vụ đình công của công nhân, các vụ khiếu kiện của nhân dân. Đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm công nghệ cao, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng đó, phối hợp xử lý, kiểm soát tình hình dịch Covid-19 đồng bộ, hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

* Sáng 1/3, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Họp báo tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học về "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" lần thứ 2 bằng hình thức trực tuyến.

Các đồng chí dự họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Sỹ Thành

* Sáng 1/3/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 28/02/2022 đến 06h00 ngày 01/3/2022), Nghệ An ghi nhận 1.535 ca dương tính mới với Covid-19. Số địa phương có số bệnh nhân cao nhất trong 12 giờ qua: TP. Vinh, Diễn Châu, TX. Hoàng Mai, Hưng Nguyên, Nghĩa Đàn... Trên địa bàn tỉnh không có bệnh nhân tử vong do Covid-19.

Xét nghiệm Covid-19 ở Nghệ An. Ảnh tư liệu

* Trước trận đấu giữa SLNA với Bình Định diễn ra chiều 1/3, Ban Tổ chức sân Vinh mở cửa đón người hâm mộ vào xem. Còn HLV Huy Hoàng khẳng định: “Chúng tôi sẽ chơi với tinh thần cao nhất để tri ân người hâm mộ”.

Cầu cầu thủ SLNA trước trận đấu gặp Bình Định.

* Cùng với hội chọi bò, chọi trâu là hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Mông ở miền Tây Nghệ An, thể hiện tinh thần thượng võ và tình yêu dành cho vật nuôi của cộng đồng sinh sống trên những đỉnh núi quanh năm sương phủ.