Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/5

Người dân Nghệ An nồng nhiệt chào đón đoàn tàu Thống Nhất; Cặp song sinh ngày 30/4 ở Nghệ An được đặt tên Thống Nhất và Hòa Bình, các Trại giam số 3 và số 6 – Bộ Công an, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 đối với các phạm nhân đủ điều kiện....