Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/5

* Sáng 1/5, đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra các đơn vị thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trong tỉnh là Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, Bệnh viện Phổi Nghệ An và Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Đoàn đã trực tiếp khảo sát, lên phương án giả định, chỉ đạo và hướng dẫn cho 3 bệnh viện về việc thực hiện các phương án sàng lọc, tiếp nhận bệnh nhân cũng như phân lập để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 và các bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19.

Kiểm tra việc đảm bảo an toàn tại khu điều trị, tránh lây chéo ở Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương. Ảnh: Thành Chung

* Lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới, phòng, chống dịch Covid-19 Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn) phát hiện, xử lý 1 công dân có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tổ chức đưa công dân nhập cảnh trái phép đi cách ly phòng, chống Covid-19 theo quy định. Ảnh: Hùng Phong

* Dịp nghỉ lễ 4 ngày (30/4 - 3/5/2021) do nhu cầu tăng cao nên giá mặt hàng hải sản tại các chợ ở Nghệ An tăng giá 20-25% so với trước kỳ nghỉ lễ..

Hàng hải sản ở các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Vinh rất đông người chọn mua. Ảnh: Thanh Phúc

* Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên dịch vụ thuê xe tự lái dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay tiếp tục lâm vào tình cảnh đìu hiu, ế ẩm.

Xe tự lái nằm dài trên tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách (TP.Vinh) trong dịp lễ vì vắng khách thuê. Ảnh: Nguyên Châu

* Chiều 1/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng (làm 2 người chết) xảy ra tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tham gia bắt giữ.

Đồng chí Lê Hồng Vinh và đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: P.V Dịp này, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng 70 triệu đồng, Giám đốc Công an tỉnh thưởng 40 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong đấu tranh, giải quyết vụ án.

* Trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, lực lượng CSGT các đơn vị, địa phương vẫn triển khai tuần tra, kiểm soát đều đặn. Ngoài đảm bảo trật tự giao thông, thì việc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy vẫn được thực hiện nghiêm. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy.