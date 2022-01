Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/1

* Sáng 10/1, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Phát biểu thảo luận về kỹ thuật lập pháp, đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An cho rằng, từ khi áp dụng lần đầu năm 2008 đến nay, kỹ thuật này đã có nhiều đóng góp cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật với nhiều ưu điểm như: Tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc xây dựng luật, không phải lặp lại các bước của thủ tục lập pháp, có thể khắc phục nhanh chóng những mâu thuẫn có thể có của hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên, việc áp dụng kỹ thuật một luật sửa nhiều luật cũng có những hạn chế nhất định, nếu bị lạm dụng có thể ảnh hưởng đến hệ thống pháp luật cũng như dẫn đến khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu và áp dụng pháp luật.

Các đại biểu dự kỳ họp tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 10/1, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

Sau 18 tháng thi công khẩn trương, công trình Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An đã hoàn thành với trang thiết bị đầy đủ, sẵn sàng cho việc tổ chức các chương trình đào tạo, giáo dục, rèn luyện cho thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 10/1, Nghệ An ghi nhận 26 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 6 ca cộng đồng. 6 ca cộng đồng tại 4 địa phương (Thái Hòa: 2, Hưng Nguyên: 2, Hoàng Mai: 1, TP. Vinh: 1), 20 ca đã được cách ly từ trước (19 ca là F1, 1 ca từ ngoại tỉnh có dịch về).

* Liên quan đến ổ dịch mới xuất hiện tại Công ty CP May Minh Anh - Kim Liên ở xã Hưng Đông, TP. Vinh, đến sáng 10/1, đã ghi nhận 72 F0, thành phố và công ty đang tập trung công tác chống dịch ở đây.

Trao đổi với Báo Nghệ An, ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết: Công ty May Minh Anh - Kim Liên có 3.200 công nhân. Hiện thành phố đã chỉ đạo rà soát lại số lượng công nhân, yêu cầu toàn bộ công nhân trú tại TP. Vinh và các huyện trở về địa phương phải khai báo y tế và xét nghiệm khi có kết quả âm tính mới được vào công ty làm việc.

CDC Nghệ An, TP. Vinh và công ty CP may Minh Anh - Kim Liên họp bàn các giải pháp chống dịch trong chiều 9/1. Ảnh: TTYT Nghệ An