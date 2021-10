Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/10

* Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2021), sáng 10/10, đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Đoàn cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Anh Hoa

* Đoàn viên Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An và là thí sinh duy nhất của tỉnh Nghệ An lọt vào Chung kết Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc. Thí sinh là Võ Thị Thu Giang - Phóng viên Báo Nghệ An.

Phóng viên Võ Thị Thu Giang. Ảnh: Thành Cường

* T rung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua ghi nhận 18 ca dương tính tại 9 địa phương: Nghi Lộc: 03, Nghĩa Đàn: 02, TP. Vinh: 02, Diễn Châu: 02, Yên Thành: 03, Tân Kỳ: 01, Quỳ Hợp: 01, Con Cuông: 01, Cửa Lò: 03. Tất cả các bệnh nhân đều đã được cách ly từ trước (17 BN từ miền Nam về, 01 BN là F1).

Công dân từ miền Nam trở về quê. Ảnh: Thành Cường

* Để ứng phó với bão số 7, sáng ngày 10/10, Nghệ An đã có 3.354 tàu thuyền về neo đậu vào vị trí an toàn. Trong diễn biến liên quan, 2 hồ chứa lớn nhất Nghệ An là hồ Vực Mấu và hồ chứa sông Sào tiếp tục được duy trì xả tràn theo quy trình.

Bà con ngư dân neo đậu tàu thuyền vào vị trí an toàn trước khi bão vào đất liền. Ảnh: Thanh Yên

* Lĩnh vực thể thao, ở vòng loại Word Cup 2022, sau một ngày nghỉ ngơi lấy lại sức lực, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Oman chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà vào ngày 12/10. Tuy nhiên, sân tập này xấu nham nhở như mặt ruộng.