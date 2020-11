Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/11

* Chiều 10/11, UBND tỉnh tổ chức họp Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An (1030 - 2020) và Ban tổ chức hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển”. Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo khí thế phấn khởi, tạo sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp... Vì thế, các cấp ngành, địa phương cần tập trung chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thể hiện bản sắc văn hóa Nghệ An, công tác tổ chức phải đảm bảo chu đáo, an toàn, hiệu quả.

Theo kế hoạch, chương trình lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An sẽ được tổ chức tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh) vào tối 30/11/2020.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 10/11, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết phong trào thi đua trong khối năm 2020. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Khối trưởng khối thi đua chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định cũng như các chỉ đạo của cấp trên đối với tổ chức để triển khai thực hiện có hiệu quả, thực chất. Trong đó, chú trọng tổ chức các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm theo từng chủ đề, từng tháng; lựa chọn những việc vì Nhân dân để làm có chất lượng; lựa chọn những việc để MTTQ và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ để tạo hiệu quả chung, đồng thời định vị rõ hơn vai trò, vị thế của MTTQ và các đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày 10/11, đoàn công tác của tỉnh do Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Na Lướm, xã Thông Thụ (Quế Phong). Đoàn công tác trao quà lưu niệm cho bản Na Lướm và 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách trong bản. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao tặng 100 chiếc ghế trị giá 10 triệu đồng, phục vụ sinh hoạt tại nhà cộng đồng của bản. Trước đó, đoàn công tác cũng đã trao quà, ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Sầm Thị Nga, gia đình đặc biệt khó khăn tại bản Ăng Đừa, xã Thông Thụ.

Đoàn công tác trao quà, ủng hộ 40 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chị Sầm Thị Nga, gia đình đặc biệt khó khăn tại bản Ăng Đừa, xã Thông Thụ. Ảnh: Lê Hưng

Cùng ngày, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn. Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao 1 nhà Đại đoàn kết, 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người dân, 5 triệu đồng cho khu dân cư bản Huồi Khe; Công an tỉnh trao 74 triệu đồng cho 74 hộ dân, 5 đơn vị trên địa bàn mỗi đơn vị 10 triệu đồng; Huyện Kỳ Sơn trao 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho người dân, 2 triệu đồng cho khu dân cư bản Huồi Khe.

Bà con bản Huồi Khe phấn khởi trong ngày hội. Ảnh: Đ.C

* Sáng 10/11, Báo Nghệ An tổ chức gặp mặt chào mừng 59 năm ngày thành lập (10/11/1961 – 10/11/2020) và trao giải Cuộc thi ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng, Video clip lần thứ IX – năm 2020. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí trong Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn và các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Dịp này, Báo Nghệ An trao giải " Khoảnhkhắc vàng" cho 8 tác phẩm ảnh, 2 Video clip/852 tác phẩm dự thi và phát động cuộc thi Giải "Khoảnh khắc vàng" Báo Nghệ an năm 2021.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao giải Nhất cho nhóm tác giả.

* Danh sách những thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh chưa dừng lại, khi nhiều nhà màng bị ngập, thối cả cây và quả. Khác với các mô hình nông nghiệp truyền thống, sản phẩm dưa lưới trồng trong nhà màng được đầu tư với kinh phí lớn, dày công chăm sóc. Tuy vậy, sau trận mưa lụt vừa qua, nhiều nhà màng trên địa bàn Hưng Nguyên, Nghi Lộc đã bị ngập nặng, sản phẩm dưa lưới công nghệ cao bị hư thối...

Trong suốt 1 tuần qua kể từ khi nước lũ rút, mỗi ngày các chủ nhà màng phải đổ đi hàng trăm quả dưa lưới đã dày công chăm sóc suốt thời gian trước đó. Các chủ nhà màng xót xa khi những quả dưa có giá trị cao, được chăm sóc tỉ mỉ với chi phí đầu từ lớn giờ đành phải làm phân bón cây. Hiện người dân đang tích cực dọn dẹp, tiêu thoát nước, khử phèn chua với kỳ vọng làm lại vụ dưa mới.

Anh Nguyễn Quang Hiếu ở xóm 3, xã Nghi Liên có 5 nhà màng với tổng diện tích trên 3.000 m2, trồng dưa lưới công nghệ cao với chi phí đầu tư gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, những ngày này thay vì chăm sóc dưa thì anh phải nhổ bỏ hàng loạt sau mưa lũ. Ảnh: Nguyên Châu

* Trưa 10/11, cơ quan chức năng đã tiến hành phương án nổ mìn phá đá điểm sạt lở tại Quốc lộ 46 đoạn qua rú Nguộc, huyện Thanh Chương. Ước tính để xử lý các vỉa đá phong hóa, các kỹ sư, công nhân phải cho nổ mìn phá khoảng 1.249 m3 đá, phải dùng 1,7 tạ thuốc nổ với độ sâu 3m.

Ngoài ra, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện việc nổ mìn ngày 13 và 15/11, thời gian từ 11- 14h. Tại khung giờ trên khi đơn vị chức năng thực hiện nổ mìn tuyệt đối nghiêm cấm người dân, ngư dân đánh bắt cá trên sông, người dân đi rừng, đi làm rẫy trên núi, gia súc, máy móc thiết bị khác và phương tiện tham gia giao thông đi vào trong khu vực cấm.

Lực lượng công nhân, kỹ thuật chuẩn bị cho việc nổ mìn chống sạt lở. Ảnh: Văn Lăng.

* Lĩnh vực pháp luật, ngày 10/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong cho biết: Đơn vị vừa triệt phá một vụ vận chuyển ma túy “khủng”, tạm giữ 2 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Trương Văn Quế (SN 1995), trú phường Hưng Dũng (TP. Vinh) đang vận chuyển 12 bánh heroin. Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Thị Huyền (SN 1976), trú thị trấn Kim Sơn (Quế Phong) do liên quan đến đường dây ma túy trên.