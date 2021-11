Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/11

* Sáng 10/11, Báo Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (10/11/1961-10/11/2021) và trao giải ảnh, video clip “Khoảnh khắc Vàng” lần thứ 10. Đại diện cho các thế hệ làm Báo Nghệ An đã có những giây phút trải lòng đầy cảm xúc, đồng thời cũng gợi nhắc, gợi nhớ về những giai đoạn, những năm tháng không thể nào quên của Báo Nghệ An. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Báo Nghệ An trong suốt 60 năm qua, đồng thời định hướng một số nội dung quan trọng cho Báo trong chặng đường sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tặng Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

* Gía xăng tiếp tục tăng, chạm đỉnh 25.000 đồng/lít. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 559 đồng/lít, giá bán không quá 23.669 đồng/lít. Xăng RON95 tăng 658 đồng/lít, giá bán không quá 24.996 đồng/lít.

Giá xăng tiếp tục tăng.

* Ngày 10/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 9/11 đến 06h00 ngày 10/11), Nghệ An ghi nhận 32 ca dương tính mới với Covid-19, trong đó có 3 ca cộng đồng ở thành phố Vinh, 29 ca đã được cách ly từ trước.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, lực lượng đang thực hiện cứu hộ 1 tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn trên biển. Đó là tàu cá NA 90111 TS do anh Nguyễn Văn Thảo, SN 1984, trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai làm thuyền trưởng.

Lai dắt tàu bị nạn vào bờ. Ảnh minh họa: Hải Thượng

* Ngày 10/11, Công an huyện Quế Phong chủ trì phối hợp với Tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống ma túy Công an tỉnh và Đồn Biên phòng Hạnh Dịch hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Lô Văn Miền về hành vi vận chuyển trái phép 6 bánh hêrôin.