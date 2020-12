Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/12

* Ngày 10/12, phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các nhà báo chân chính phát huy trách nhiệm trong việc phát hiện, lên án những cá nhân mạo danh nhà báo hoặc nhà báo không đủ tư cách đạo đức, góp phần tạo dư luận làm trong sạch đội ngũ.

Tại hội nghị, lãnh đạo và nhà báo một số cơ quan báo chí cũng nêu một số vấn đề, đề xuất với các cơ quan quản lý báo chí tiếp tục siết chặt hoạt động quảng cáo của báo chí đang gây khó khăn cho doanh nghiệp và cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng “sáng đăng, chiều gỡ” ở một số ấn phẩm báo chí điện tử.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 10/12, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác Mặt trận (đợt 3) cho đội ngũ làm công tác mặt trận ở cơ sở. Trong hai ngày 10 và 11/12, gần 200 Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc của 21 huyện, thành, thị và Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được quán triệt nội dung của 3 chuyên đề về công tác phong trào, công tác dân tộc và công tác tôn giáo.

Cán bộ mặt trận các địa phương trao đổi chia sẻ kinh nghệm công tác ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 10/12, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An phối hợp VCCI Chi nhánh Nghệ An tổ chức hội thảo với chủ đề “Cải thiện môi trường kinh doanh, từ chỉ số DDCI đến giải pháp nâng cao chỉ số PCI" tỉnh Nghệ An.



Tại hội thảo, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp Nghệ An cũng nêu lên một số khúc mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư tại Nghệ An. Để tạo được bước chuyển thực sự trong cải thiện môi trường kinh doanh, các đại biểu cho rằng, bộ máy hành chính của tỉnh phải thực sự đồng hành với doanh nghiệp; khi lấy mẫu khảo sát, thăm dò phải thực sự cầu thị và lắng nghe doanh nghiệp thì kết quả đánh giá mới thực chất.

Đại biểu đại diện các sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp dự hội thảo tìm giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Hải

* Chiều 10/12, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cùng Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An có cuộc làm việc, đánh giá quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp giai đoạn 2020 - 2025. Tại hội nghị, hai bên đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020 với nhiều nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực. Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa * Liên quan đến ca bệnh nghi ngờ tái dương tính Covid-19 ở Nghệ An, sáng 10/12, PGS.TS Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết: Chiều 9/12/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thực hiện xét nghiệm RT-PCR cho ca bệnh 1244 (ở xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu). Trong quá trình xét nghiệm, các y bác sĩ phát hiện dấu hiệu nghi ngờ ca bệnh này tái dương tính Covid-19 trở lại.

Ông Dương Đình Chỉnh cho hay: Đến 21h10’ ngày 09/12/2020 xét nghiệm RT-PCR mẫu ca bệnh 1244 âm tính với Covid-19. Hiện nay, sức khỏe ca bệnh 1244 đảm bảo tốt. Ca bệnh đang tiếp tục được cách ly y tế theo dõi sức khỏe 14 ngày và lấy thêm mẫu xét nghiệm vào ngày 11/12/2020 (lần thứ 3).

Ca bệnh 1244 là lao động Việt Nam tại Rumani. Ảnh: Nguồn Internet

* Sáng 10/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác quản trị cơ sở giáo dục mầm non. Đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang triển khai nhiệm vụ năm học với nhiệm vụ “kép”. Đó là vừa thực hiện mục tiêu dạy học, vừa thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng dịch. Vì vậy, việc nâng cao công tác quản trị trường học là một trong những nhiệm vụ cấp bách của các trường học trong giai đoạn hiện nay