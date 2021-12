Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/12

* Sáng ngày 10/12, tại xã Vĩnh Thành, Huyện ủy - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ huyện Yên Thành tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng; thể hiện rõ tình cảm, biết ơn, thành kính của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Thành đối với Bác Hồ.

Trước buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ ở Khu lưu niệm. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 10/12, tại TP. Vinh, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Tại hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Ban CHQS các huyện, thành, thị cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Quân sự tỉnh; luôn chủ động, đứng đầu và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Nhân dân và các lực lượng khác; sẵn sàng xông pha, không quản ngại khó khăn khi được giao nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 10/12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác khuyến công và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu quốc gia năm 2021. Tại kỳ bình chọn này, Nghệ An có 4 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Quốc gia năm 2021 gồm: Hàng đèn lồng DP 630 và DP 640, tảo Spirulina Michio, máy bẻ đai thép tự động, nước mắm 559 Quỳnh Lưu.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen và Giấy chứng nhận cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Phúc

* Nghệ An cấp phép mới cho 106 dự án. Đó là thông tin được nêu ra tại Hội nghị trực tuyến kết nối chia sẻ kinh nghiệm xúc tiến đầu tư với một số tỉnh phía Bắc do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An tổ chức.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Tiến Đông

* Ngày 10/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 09/12 đến 06h00 ngày 10/12), Nghệ An ghi nhận 49 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: CDC Nghệ An

* Qúa trình đấu tranh mở rộng chuyên án buôn bán, tàng trữ pháo, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa thu giữ thêm 227kg pháo nổ do đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi cất giấu tại nhà người quen.