Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/5

* Chiều 10/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trước đó, ngày 6/5/2022 Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Quyết định số 1083 - QĐ/TU về điều động và bổ nhiệm đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 9/5/2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao Quyết định điều động, bổ nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Lê Đình Lý. Ảnh: Thanh Lê

* Chiều 10/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 10/5, đoàn công tác của HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành khảo sát thu thập thông tin tại một số doanh nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam phục vụ cho giám sát về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi cùng đoàn khảo sát tìm hiểu trực tiếp tại các phân xưởng sản xuất của Công ty TNHH Luxshare ICT Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 10/5, Ủy ban Dân tộc Trung ương làm việc với huyện Quế phong về vấn đề khảo sát lấy ý kiến hoàn thiện đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”.

Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc Trung ương làm việc với huyện Quế Phong. Ảnh: Vân Thanh

* Sáng 10/5, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi “Sáng tạo cùng CodeKitten 2022” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu cấp huyện. Mặc dù đây là lần đầu tiên Nghệ An phát động cuộc thi này nhưng đã nhận được sự tham gia đông đảo trên 7.000 tác phẩm dự thi của các em thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi "Ngày hội Sáng tạo Liên hoan các Câu lạc bộ Sáng tạo vì xã hội năm 2022" và Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em năm 2022".

Các đồng chí đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Đồng đội tỉnh trao giải Nhất cho các thí sinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Theo ghi nhận của P.V trong những ngày đầu tháng 5/2022, tại nhiều cánh rừng ở Nghệ An có nhiều lớp thực bì dày, nhất là lá cây, cành cây khô, có những điểm có độ dày từ 5 - 10 cm, chỉ cần một đốm lửa nhỏ có thể bùng phát thành đám cháy lớn.