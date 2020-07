Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/7

* Sáng 10/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp thứ 15, dự kiến khai mạc vào ngày 20/7 tới. Tại cuộc họp này Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã cho ý kiến về 5 dự án đầu tư được UBND tỉnh trình xin HĐND tỉnh cho chủ trương đầu tư. Trong đó dự kiến tổng mức đầu tư dự án xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất cho đồng bào dân tộc Ơ Đu không quá 12 tỷ đồng, bao gồm ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 10,5 tỷ đồng và huy động đóng góp của người dân là hơn 1,45 tỷ đồng.



Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Nghệ An xây dựng 12 mô hình điểm về sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn. Đó là mục tiêu được đưa ra tại lễ phát động “Nông dân Nghệ An sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn năm 2020” diễn ra vào sáng 10/7, tại xã Nghi Long (Nghi Lộc) do Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức.

Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất dưa lê, dưa hấu sạch theo chuẩn VietGAP của nông dân xã Nghi Long (Nghi Lộc). Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 10/7, Hội Người cao tuổi Nghệ An tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ Hội Người cao tuổi tiêu biểu 5 năm (2015 - 2020) và Kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2020). Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Người cao tuổi trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn người cao tuổi tiếp tục vận dụng những kinh nghiệm, phát huy vai trò trong việc tham gia các hoạt động của địa phương.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Ngọc Anh

* Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tất cả các kỳ thi phải lùi muộn hơn 1 tháng. Thời điểm này, các em học sinh ở Nghệ An đang chạy đua với thời gian để ôn tập vì kỳ thi đang đến rất gần. Dự kiến, toàn tỉnh sẽ có gần 17.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học. Số còn lại hơn 12.000 thí sinh sẽ đăng ký để xét tuyển tốt nghiệp. Nhằm ôn thi hiệu quả, các trường sẽ tổ chức phân luồng đối tượng; có phương án bồi dưỡng, nâng cao cho học sinh khá, giỏi và phụ đạo thêm cho những học sinh trung bình.

Học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT cận kề. Ảnh: Đức Anh

* Vào lúc 13 giờ 15’, tại khu vực núi Con Voi thuộc xóm 8, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu xảy ra cháy rừng. Đám cháy có nguy cơ lan sang khu vực rừng xã Diễn Phú. Vị trí này cách đám cháy cũ tại xã Diễn Lợi cách đây 1 tuần khoảng 4km. Hiện UBND huyện Diễn Châu đã chỉ đạo các lực lượng của các xã lân cận phối hợp với lực lượng tại chỗ ở xã Diễn Lộc nỗ lực dập tắt đám cháy.

Lực lượng bộ đội Biên phòng tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: Anh Bách

* Mở cửa trở lại sau dịch Covid-19 đã hơn 2 tháng, nhưng tình hình kinh doanh tại các chợ ở TP Vinh vẫn ảm đạm, đìu hiu. Thậm chí có nhiều ki ốt vẫn đóng cửa im lìm, tiểu thương không quay lại bán hàng sau khi nghỉ dịch.

Các lối đi tại chợ Ga, TP Vinh đìu hiu, vắng vẻ sau dịch Covid-19. Ảnh: Quang An

* Sau khi được các đối tượng gửi cho lệnh bắt tạm giam về tội mua bán ma túy và rửa tiền, một cán bộ hưu trí tại Nghệ An hoảng sợ, chuyển 120 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để “chứng minh mình trong sạch”. Sau khi chuyển 120 triệu đồng thì ông A. không liên lạc được với “điều tra viên”, tài khoản Zalo của người kia cũng bị xóa. Lúc này, người đàn ông 63 tuổi mới biết mình bị lừa.

Lệnh bắt tạm giam bị cắt ghép, làm giả ông Nguyễn V.A nhận được qua Zalo.

* Ngày 10/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ Nguyễn Hữu Khánh (SN 1968), trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, thu giữ 600 kg pháo nổ các loại.