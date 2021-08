Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/8

(Baonghean.vn) - Nghệ An thực hiện 2 "chống", 3 "xây" trước diễn biến mới của dịch Covid-19; Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021; TP. Vinh xử phạt 5 thanh niên tụ tập ở hồ điều hòa ăn uống, hóng mát; Nông dân Nghệ An vật lộn chống "cháy" chè... là những thông tin nổi bật ngày 10/8.