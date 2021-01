Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/1

* Chiều 11/1, tỉnh Nghệ An và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức buổi làm việc về tình hình thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên trong giai đoạn 2019-2020 và bàn giao các công trình an sinh xã hội do VietinBank tài trợ trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa cho lãnh đạo Vietinbank. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2020 là năm vô cùng khó khăn của tỉnh do tác động của dịch Covid-19 và thiên tai.

Tuy nhiên, với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đạt được khá tích cực. Đóng góp vào những kết quả đó có vai trò của ngành tài chính ngân hàng nói chung và VietinBank nói riêng.

* Sáng 11/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Năm 2020 đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, thời tiết cực đoan, thiên tai... gây thiệt hại nặng nề, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm và sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 4,45%, đứng thứ 19/63 địa phương, trong khi GDP cả nước chỉ tăng 2,91%. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 17.363 tỷ đồng, tăng 14,11% so với dự toán đầu năm và tăng 11,6% so với dự toán điều chỉnh, tăng 7,3% so với năm 2019.

Tại cuộc họp báo, các nhà báo, phóng viên đã nêu nhiều câu hỏi, xung quanh các vấn đề về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại diện các cơ quan, ban, ngành cũng đã trả lời cụ thể nhiều câu hỏi của các nhà báo, phóng viên, đồng thời cảm ơn các cơ quan báo chí trong thời gian qua đã đồng hành vì sự phát triển chung của tỉnh.

Các đồng chí chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Phạm Bằng

* Những ngày qua, để đối phó với thời tiết lạnh giá, người dân các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách chống rét khác nhau.



Không khí lạnh tăng cường làm nền nhiệt ở Nghệ An suốt mấy ngày qua dao động từ 8 - 11 độ C, thậm chí có nơi 1 - 2 độ C, cảm giác rét buốt kéo dài cả ngày đêm. Tham gia giao thông ngoài đường, để chống rét, mọi người phải mang mặc áo quần dày, găng tay, khẩu trang. Dùng bếp củi để sưởi ấm là biện pháp được người dân khắp nơi sử dụng. Những ngày qua, bếp củi đã được nhóm khắp các đường làng, ngõ xóm, hè phố…

*Chịu tác động khắc nghiệt nhất của thời tiết vào những ngày này là khu vực miền Tây Nghệ An. Trước thực tế đó, nhiều trường học vùng cao đã cho học sinh nghỉ học tránh rét.

Dùng bếp củi để sưởi ấm là biện pháp được người dân khắp nơi sử dụng. Ảnh: Huy Thư

* Ở một diễn biến khác, trong tiết trời giá rét nhưng đồng bào Mông ở Mường Lống (Kỳ Sơn) vẫn tổ chức hội chọi bò. Đây được xem là nét văn hóa đặc sắc của những cư dân sống trên những đỉnh núi cao bốn mùa sương phủ. Năm nay nhiệt độ xuống thấp và lạnh giá, sương mù dày đặc nhưng hội chọi bò vẫn thu hút hơn 40 "đấu sĩ" tham gia…

Ảnh: Nguyễn Đạo

* Trong tiết trời rét buốt nhưng nông dân huyện Nghĩa Đàn vẫn thấy ấm lòng bởi vụ thu hoạch hành tăm sớm năm nay giá bán dao động từ 70 - 80 ngàn đồng/kg, cao gấp 3 lần giá hành tăm khi chính vụ.

Hành tăm được mùa, được giá, mỗi sào hành cho thu hoạch 2,5-3 tạ, giá bán từ 70-80 ngàn đồng/kg. Tính ra, mỗi sào hành, sau khi trừ các chi phí, cũng thu về 12-15 triệu đồng.

Từ đầu tháng 1/2021, người dân xã Nghĩa Trung đã thu hoạch hành tăm sớm. Ảnh: Minh Thái

* Vào lúc 19h, ngày 10/1, tổ công tác của Trạm kiểm soát Biên phòng Keng Đu thuộc Đồn Biên phòng Keng Đu đã phát hiện 02 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Hai đối tượng gồm: Hoàng Xuân Tuân (SN 1992) và Nguyễn Đình Nghị (SN 1987), cùng quê xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An