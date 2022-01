Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/1

* Chiều 11/1, Quốc hội đã họp phiên toàn thể trực tuyến. Đây cũng là phiên bế mạc chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên bế mạc; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, MTTQ qua các thời kỳ.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Đào Tuấn

* Sáng 11/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 11/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; mỗi đảng viên đều phải “khép mình” vào kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê



* Chiều 11/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek Vina, thuộc Tập đoàn Goertek. Dự án được khởi công vào ngày 21/1/2021, đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 6/2022, bước đầu sẽ tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Lãnh đạo tỉnh trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 11/1, đại diện Thường trực Tỉnh ủy có cuộc làm việc với các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy nhằm đánh giá công tác quý IV năm 2021 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác quý I năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: TG

* Tối nay, 11/1, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ quỹ Tết Vì người nghèo năm 2022 theo thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Trước thời điểm đó, đã có 153 tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền gần 110 tỷ đồng.



Chương trình "Vinh danh tấm lòng vàng vì cộng đồng năm 2020 và Tết Vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021" do tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh tư liệu Thành Duy

* Lực lượng chức năng ở Diễn Châu đã triệu tập các đối tượng có hành vi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, dàn hàng 3, hàng 4 trên đường, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.