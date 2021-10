Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/10

* Ngày 11/10, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nguyễn Đức Trung đã ký Công điện số 36/CĐ- UBND về việc chủ động ứng phó với bão, mưa lũ.



Ảnh vệ tinh cơn bão số 8 Kompasu vào hồi 17h ngày 10/10. Ảnh: Cơ quan Quản lý khí quyền và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA)

* Chiều 11/10, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An làm việc với lãnh đạo các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV/2021.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 11/10, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh.

* Cũng tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra về dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù cho thị xã Thái Hòa. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp tới gồm 3 cơ chế, chính sách cụ thể. Đó là cơ chế về thu tiền sử dụng đất; cơ chế về chính sách hỗ trợ xi măng và chính sách bố trí kinh phí sự nghiệp thị chính, môi trường.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 11/10, tại TP. Vinh, Báo Nghệ An tổ chức Lễ Công bố quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập.

Ngày 2/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 643-QĐ/TU bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giữ chức Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Đức Kiên. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 11/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 10/10 đến 06h00 ngày 11/10), Nghệ An không ghi nhận ca dương tính mới với Covid-19.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 1.934 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người từ vùng dịch về tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo TP. Vinh cho biết, đến nay, thành phố đã tiêm đủ vắc xin Covid-19 cho 11.902 tiểu thương tại tất cả các chợ, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, một số chợ có lượng tiểu thương lớn được ưu tiên tiêm đầu tiên như chợ Vinh trên 3.000 tiểu thương, chợ đầu mối trên 1.000 tiểu thương, chợ ga Vinh trên 600 tiểu thương...