Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/12

* Chiều 11/12, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021).

Với những thành tích toàn diện, nổi bật, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí, bản lĩnh, quyết tâm của cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội tiêu binh danh dự tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Chủ tịch nước đánh giá, trong giai đoạn 2016-2020, kết quả rõ nét nhất của Nghệ An là kinh tế phát triển tích cực, tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,2%; quy mô kinh tế của Nghệ An thuộc tốp 10 của cả nước. Năm 2021 là năm vô cùng khó khăn, nhưng tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép. Đến nay, tốc độ tăng trưởng của tỉnh là điểm sáng, đặc biệt là nông, lâm, thủy sản, công nghiệp - xây dựng, xuất khẩu, thu ngân sách, thu hút đầu tư.

Định hướng phát triển cho tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, Nghệ An thực hiện tốt mục tiêu kép, phòng, chống dịch hiệu quả, đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho Nhân dân. Phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khôi phục tiêu dùng, xuất khẩu, cung ứng hàng hóa. Xác định kinh tế biển, ven biển, cảng biển, du lịch biển là mũi nhọn phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm và trao các phần quà an sinh xã hội cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm quê lần thứ hai (1961), chiều 11/12, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ tại Khu mộ mang tên Bà ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác cũng đã dâng lễ, tưởng niệm mộ cụ Hà Thị Hy - Bà nội của Bác Hồ và người em trai Bác là Nguyễn Sinh Xin.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tưởng niệm Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ. Ảnh: Nguyên Nguyên

* Cũng nằm trong chương trình kỷ niệm, chiều 11/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và trưng bày chuyên đề ảnh “Hồ Chí Minh - Người là ánh sáng soi đường”, kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm tranh cổ động và chuyên đề ảnh. Ảnh: Thành Chung

* Sáng 11/12, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với 13 tỉnh, thành về tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm 11 dự án thành phần, trong đó, có 8 dự án đầu tư công và 3 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công - tư. Theo tiến độ, phấn đấu phần lớn các dự án trong giai đoạn 1 sẽ hoàn thành trong 2 năm (2022-2023). Đến nay, toàn bộ 11/11 dự án thành phần đã khởi công xây dựng; khối lượng hoàn thành từ ngày 20/10/2021 đến nay khoảng 2.845,58 tỷ đồng, tương đương 4,7%.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban tại điểm cầu chính - Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 11/12, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương và tỉnh Nghệ An đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Thiên Chúa giáng sinh năm 2021.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long cùng các Giám mục phụ tá, linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể cộng đoàn giáo dân Giáo phận Vinh. Chúc bà con giáo dân đón Giáng sinh năm 2021 an lành, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa; đón năm mới 2022 an khang, thịnh vượng.

Tiếp đó, tại TP.Vinh đồng chí Đỗ Văn Chiến đã dự và chứng kiến Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Giáo phận Vinh nhân dịp đón Giáng sinh 2021. Ảnh: Nguyên Sơn

* Liên quan đến diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 11/12, Nghệ An ghi nhận 100 ca nhiễm Covid-19, có 36 ca cộng đồng.

Lực lượng y tế trèo đèo, lội suối đến từng nhà để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Hiện xã Tiền Phong đang là điểm nóng về dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Quế Phong. Trong số 5 ca F0 cộng đồng ghi nhận vào buổi sáng 11/12, xã này ghi nhận 3 trường hợp. Trước tình hình đó, địa phương đang tập trung xét nghiệm sàng lọc cộng đồng và cách ly các F1 theo quy định.

Lấy mẫu xét nghiệm học sinh trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ảnh: P.V

* Ở một diễn biến khác, ngày 11/12, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, đến nay toàn tỉnh đã tiêm được hơn 3,7 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, có 1.427.030 người đã tiêm đủ mũi cơ bản (chiếm tỷ lệ 73% người từ đủ 18 tuổi trở lên và chiếm 43% dân số tỉnh Nghệ An). Số người tiêm ít nhất 1 mũi là 1.923.527 (chiếm tỷ lệ 98% người từ đủ 18 tuổi trở lên và chiếm 58% dân số tỉnh Nghệ An).

Đối với tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi, đến nay đã tiêm được 120.371 em, chiếm tỷ lệ 38% số trẻ trong độ tuổi. Quá trình theo dõi sau tiêm, cơ quan y tế ghi nhận 10 trẻ có phản ứng nhẹ sau tiêm.