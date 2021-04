Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

* Sáng 11/4, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Y tế công nhận và giao nhiệm vụ là bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ. Dự sự kiện này có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An.

Trong tương lai, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phấn đấu xây dựng trở thành bệnh viện hạng đặc biệt. Bên cạnh làm tốt công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tin cậy của nhân dân, bệnh viện còn là cơ sở đào tạo hàng đầu về chuyên ngành Nội khoa, Ngoại khoa, Sản phụ khoa… trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao Quyết định công nhận bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2021 (Tết cổ truyền của nước CHDCND Lào), sáng 11/4, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh phối hợp tổ chức Chương trình “Giao lưu hữu nghị sinh viên, thanh niên Việt - Lào tại Nghệ An”.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có trên 750 lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng. Trong thời gian qua, các sinh viên, thanh niên Lào cùng tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động phối hợp hết sức hiệu quả nhằm phát huy những tình cảm quý báu mà hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào đã dày công vun đắp.

Lễ buộc chỉ tay, một nghi lễ mang lại sự may mắn cho mọi người trong năm mới được các lưu học sinh Lào cùng ban tổ chức thực hiện tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh



* Trong một diễn biến khác, trên thị trường ghi nhận vịt thịt tăng giá chưa từng có, từ 35.000 đồng lên 52.000 đồng/kg, người chăn nuôi có lãi.

Nguyên nhân vịt thịt tăng giá mạnh, theo người chăn nuôi vịt cho biết, do thức ăn chăn nuôi từ đầu năm 2021 đến nay tăng giá mạnh, nên người chăn nuôi, đặc biệt là các trại vịt giảm đàn, nhằm tránh rủi ro. Trong khi đó, đồng ruộng chưa thu hoạch, không có chỗ chăn thả, nên người dân chưa chăn nuôi vịt thả đồng. Hơn nữa, giai đoạn này bệnh dịch tả lợn châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trâu, bò đang lây lan mạnh trên địa bàn tỉnh, nên người dân chuyển sang ăn thịt gia cầm nhiều hơn.

Thời điểm này giá vịt tăng cao, các trại vịt đã có lãi, dù thức ăn chăn nuôi tăng giá. Ảnh: Xuân Hoàng

* Cơ quan CSĐT Công an TP. Vinh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 18 đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề. Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh được, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 100 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng chủ yếu chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và trang mạng xã hội… Xác định đây là một đường dây đánh bạc với quy mô lớn, Công an thành phố Vinh đã xác lập chuyên án để triệt phá.