Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

* Được tin bệnh nhi 9 tháng tuổi ở tỉnh Lâm Đồng vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công và sẽ xuất viện vào ngày 11/4, chiều 10/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, khen ngợi tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi Trung ương, đặc biệt là ê kíp đã ghép gan cho bé thành công vào ngày 14/3 vừa qua.

* Sáng 11/4, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào) diễn ra Hội nghị Hợp tác phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Lào lần thứ XII dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam, Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công thương Lào, Khampheng Xaysompheng. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các sở công thương, lãnh đạo các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước; đại diện các bộ ngành có liên quan và đông đảo đại diện doanh nghiệp của hai nước.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An – trưởng đoàn công tác của Nghệ An tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.

Sở Công thương Nghệ An đã được Bộ Công Thương Lào tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động phát triển thương mại biên giới Việt Nam – Lào. Ảnh VP

* Trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hơn 60.000 lượt khách du lịch đã về với phố biển Cửa Lò để tham quan, trải nghiệm phong cảnh và cuộc sống của khu du lịch nổi tiếng miền Trung này. Đây là tín hiệu lạc quan, thể hiện sự "hồi sinh" của các hoạt động du lịch ở Cửa Lò nói riêng, Nghệ An nói chung sau hơn hai năm bị ngưng trệ do đại dịch Covid-19.

Du khách đến với Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

* Nông dân Anh Sơn đã chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng khoai lang đỏ cho hiệu quả cao, đầu ra được thu mua hết. Năm nay toàn huyện Anh Sơn đã chuyển đổi được gần 50 ha đất ruộng không chủ động được nước sang trồng khoai lang nhằm dần thay thế những cây trồng kém hiệu quả, khoai lang được trồng chủ yếu ở các xã Phúc Sơn, Đức Sơn, Vĩnh Sơn.

Khoai lang ở Phúc Sơn chủ yếu được trồng ở vùng đất ruộng khu vực Cồn Kè, diện tích toàn xã hơn 15 ha. 1 ha khoai lang đạt khoảng 10-12 tấn củ, với giá giao động từ 8-15 nghìn/kg tùy loại, người nông dân có thể thu lãi khoảng 80-100 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí.

Nông dân Anh Sơn thu hoạch khoai sau khi gieo trồng 4 tháng. Ảnh: Thái HIền

* Sau gần hai tháng phát động, Hội thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai vừa diễn ra vòng chung kết tại thành phố Đà Nẵng. Kết thúc hội thi này, đoàn học sinh Nghệ An đã xuất sắc khi giành 2 giải Nhất và 3 giải Nhì. Trong đó giải Nhất thuộc về các học sinh Lê Bảo Châu – Trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Kỳ) và Lê Minh Thư - TrườngTHCS Lý Nhật Quang (Đô Lương).

Các học sinh Nghệ An đạt giải tại cuộc thi. Ảnh: MH

* Cũng liên quan đến an toàn giao thông học đường và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, đặc biệt là tai nạn đuối nước, Đoàn Thanh niên thị trấn Thạch Giám phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Tương Dương làm biển cảnh báo đuối nước bằng lốp xe cũ.

Biển cảnh báo được sơn màu đỏ, vàng, da cam…Đây là những màu sắc sỡ để gây sự chú ý cho nhiều người. Ảnh: Đình Tuân

* Ngày 11/4/2022, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Trần Công Ta (SN 1986), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc về hành vi cướp giật tài sản và Trần Văn Công (SN 1983), trú tại xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản để điều tra, mở rộng chuyên án.