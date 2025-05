Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/5 Nghệ An phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát sớm hơn 90 ngày so với kế hoạch Trung ương; Hai nam sinh trường Phan giành Huy chương Vàng và Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2025... là những thông tin nổi bật trong ngày.

* Sáng 11/5, Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước tổ chức Phiên họp lần thứ 4 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Chính phủ vừa thông qua Nghị quyết về hồ sơ đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã năm 2025 với 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh và 3.321 cấp xã.

Đại đa số ý kiến nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Ảnh: Hoàng Hà

* Hai nam sinh trường Phan giành Huy chương Vàng và Bạc tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2025. Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2025 vừa kết thúc với thành tích ấn tượng: cả 8/8 thành viên của đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Thầy giáo Lê Xuân Bảo - Chủ nhiệm đội tuyển Vật lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cùng hai em Nguyễn Thế Quân và Phan Quang Triết (phải) tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á. Ảnh: NTCC

* Trâu, bò thả rông không người chăn dắt nghênh ngang trên đường đang trở thành vấn đề nhức nhối tại nhiều tuyến giao thông ở Nghệ An, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trâu nghênh ngang nối thành hàng dài đi qua khu vực đèn xanh đèn đỏ ở thị trấn Yên Thành, khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, không dám di chuyển. Ảnh: Văn Trường

* Công an Nghệ An bắt giữ nhóm trộm “nhí” gây ra nhiều vụ trộm xe mô tô. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án.