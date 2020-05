Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/5

* Chiều 11/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức phiên làm việc nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị trực tuyến biểu dương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết đợt sinh hoạt với chủ đề “Làm theo lời Bác dặn”; chuẩn bị Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh:Thanh Lê

* Cũng liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh, sáng 11/5 Thường trực HĐND họp và tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư 8 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Đây là các công trình, dự án cấp bách, trọng điểm có tổng kinh phí gần 420 tỷ đồng cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện. Đây cũng là nội dung sẽ được đưa ra bàn bạc tại kỳ họp thứ 14 - kỳ họp bất thường được Thường trực HĐND tỉnh triệu tập vào ngày 14/5 sắp tới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 11/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp thứ 9. Góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, đại diện một số sở, ngành ở Nghệ An cho rằng, cần quản lý, phân bổ nguồn quỹ và ngân sách nhà nước trong phòng, chống thiên tai một cách hiệu quả hơn; tránh phân tán quá nhiều đầu mối và thiếu tính kịp thời đối với các nhiệm vụ cấp bách.

Nhiều ý kiến cho rằng, lực lượng phòng, chống thiên tai ở các cấp địa phương có thành phần khác nhau, chưa hình thành một lực lượng chuyên trách, chuyên nghiệp, đồng bộ. Ảnh tư liệu

* Lúa xuân một số nơi ở Nghệ An đạt năng suất trên 85 tạ/ha. Theo đó, vụ xuân năm nay huyện Yên Thành gieo cấy 12.850 ha lúa. Qua khảo sát đánh giá cho thấy, năng suất đạt bình quân 71,5 tạ/ha. Cá biệt có những giống lúa Nhị ưu 986, Thái Xuyên 111... và nếp G97 đạt năng suất 76 - 78 tạ/ha. Trong khi đó, năng suất lúa của Diễn Châu đạt bình quân 72,3 tạ/ha, cao hơn vụ vụ trước. Một số giống lúa lai đạt năng suất rất cao, từ 85 - 86 tạ/ha.

Bà con nông dân trên địa bàn Nghệ An ra đồng thu hoạch lúa vụ xuân. Ảnh: Xuân Hoàng - Quang An

* Chiều 11/5, Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức trao quyết định phân công nhiệm vụ Trưởng ban Dân vận Huyện ủy. Theo đó, đồng chí Phạm Thị Hải Yến - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện được phân công giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Đồng chí Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu trao quyết định phân công nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Thị Hải Yến. Ảnh: Thanh Toàn

* Cũng trong ngày 11/5, Công an các huyện: Tân Kỳ và Đô Lương tổ chức Lễ Công bố các quyết định điều động cán bộ, chiến sỹ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Theo đó, có 53 cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy của hai đơn vị này được điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Trong đó, huyện Tân Kỳ là địa phương đầu tiên của Nghệ An hoàn thành chủ trương đưa Công an chính quy về cơ sở.

Cán bộ, chiến sỹ Công an chính quy huyện Đô Lương được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Ảnh: Hữu Hoàn

* Một thông tin thu hút sự quan tâm của những người yêu thiên nhiên: Nghệ An mới phát hiện 3 loài chim mới chưa từng ghi nhận ở khu vực Bắc Trung Bộ. Theo thông tin từ Khu BTTN Pù Hoạt, cơ quan này đã phát hiện thêm 3 loài chim gồm: Gà so, chim di xanh và chích đầu nhọn.