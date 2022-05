Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/5

* Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021. Theo đó, Nghệ An đạt tổng điểm 43,821 thuộc nhóm tốp tỉnh, thành phố đạt chỉ số cao nhất cả nước.



Các chỉ số PAPI cấp tỉnh Nghệ An năm 2021.

* Sáng 11/5, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã có chuyến công tác tại huyện Tân Kỳ. Đoàn công tác đã đi thăm các mô hình kinh tế và có cuộc làm việc với lãnh đạo huyện. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Tân Kỳ phát huy mạnh mẽ nội lực, tính chủ động, tinh thần đoàn kết để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 11/5, Sở Nội vụ tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc luân chuyển, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao quyết định. Trước đó, ngày 6/5/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc luân chuyển, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kể từ ngày 9/5/2022.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ. Ảnh: Phạm Bằng

* Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ảnh minh họa.

* Sáng 11/5, tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức Lễ phát động “Nông dân với An toàn giao thông” và ra mắt mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với An toàn giao thông” năm 2022.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

* Kỳ Sơn vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hồng Trường. Công ty này là chủ của mỏ đá ở bản Kim Đa (xã Phà Đánh), nổ mìn làm hàng chục ngôi nhà hư hỏng và 2 người bị thương mà Báo Nghệ An có bài phản ánh hồi đầu tháng 4.