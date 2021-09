Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/9

* Cách đây 91 năm, với khí thể sục sôi ào ào như thác, hàng vạn công nhân, nông dân và người lao động hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã tạo ra một phong trào đấu tranh long trời lở đất mà đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh khiến thực dân Pháp và chính quyền tay sai lung lay đến tận gốc rễ. Cao trào Xô viết Nghệ -Tĩnh 1930-1931 đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước bằng tinh thần kiên cường, bất khuất, hy sinh, khẳng định giá trị của tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Tranh vẽ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh của tác giả Nguyễn Đức Nùng.

* Đã hơn 90 năm trôi qua nhưng giá trị to lớn mà cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh mang lại vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa. Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh hiện vẫn lưu giữ những hiện vật vô giá thể hiện tinh thần đấu tranh anh dũng của một thế hệ công-nông vùng lên sau tiếng trống của năm 1930.



Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh hiện đang lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật, tư liệu liên quan đến phong trào cách mạng 1930 -1931. Ảnh: Đức Anh

* Thông tin được dư luận Nghệ An quan tâm nhất trong ngày hôm nay là diễn biến của dịch Covid-19. Và sáng nay (11/9), tính từ 18h00 ngày 10/9 đến 6h00 ngày 11/9/2021, Nghệ An không ghi nhận ca dương tính mới. Đây là buổi sáng đầu tiên sau một tháng rưỡi Nghệ An không có ca nhiễm trong 12 giờ.



Thực hiện lấy mẫu cộng đồng để tìm ra các trường hợp F0. Ảnh: Thành Chung

* Để có được kết quả nói trên, cấp ủy, chính quyền và ngành Y tế tỉnh Nghệ An đã bằng nhiều giải pháp đồng bộ chống dịch hiệu quả. Trong đó, tỉnh đã thành lập nhiều bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly, thu dung bệnh nhân mắc Covid-19 để điều trị, chăm sóc. Và để hiểu hơn về sự cống hiến, hy sinh âm thầm của các bác sĩ, nhân viên y tế, cùng Báo Nghệ An xem “Bên trong bệnh viện dã chiến điều trị người nhiễm Covid-19 ở Nghệ An”.



Theo dõi các bệnh nhân qua camera. Ảnh: TH

* Cùng với nhiệm vụ điều trị bệnh nhân “vòng trong” của các y, bác sĩ, việc quan tâm, thiết lập an toàn ở “vòng ngoài” cũng không kém phần quan trọng. Thời gian qua, trong bối cảnh phải áp dụng Chỉ thị 16 nhưng thành phố Vinh vẫn đảm bảo thực phẩm cho người dân, nhất là đối với các địa bàn vẫn đang áp dụng mức Chỉ thị 16 ở mức nâng cao.



Đội shipper áo xanh phường Vinh Tân được trang bị đồ bảo hộ để đảm bảo an toàn trong "vùng đỏ". Ảnh: Q.A

* Do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5 - Conson, địa bàn Nghệ An được dự báo sẽ xảy ra mưa to, vùng ven biển gió mạnh cấp 6 đến cấp 8. Ngày 11/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 145 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất.