Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/1

* Sáng 12/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức họp để thực hiện một số nội dung liên quan theo quy định. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo Thông báo số 238-TB/TW ngày 23/12/2020 của Bộ Chính trị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phân công đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Phó Trưởng đoàn.

Toàn cảnh cuộc họp Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 12/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70, 65 tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên trực thuộc Đảng bộ huyện. Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đồng chí đảng viên, trong đó có 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 70 tuổi đảng và 10 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu 70, 65 tuổi Đảng cho các đảng viên ở Đô Lương. Ảnh: Lê Thủy

* Sáng 12/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, các địa phương đã tập trung thảo luận, nêu những tồn tại, đề xuất các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021.

Điểm cầu tại UBND tỉnh. Ảnh: Đ.C

* Sáng 12/1, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị ngành TT&TT cần khơi dậy sáng tạo, quyết tâm khát vọng và quan trọng hơn là chỉ ra được cách làm đổi mới mạnh mẽ hơn, tiên phong chuyển đổi số, công nghệ số tiếp tục tạo ra bước tiến mới, phát triển nền công nghiệp công nghệ thông tin.

Theo Phó Thủ tướng, ngành TT&TT cần thực hiện sứ mệnh lớn hơn đó là tiếp tục tạo bước đột phá mạnh mẽ, làm sao 5-10 năm nữa trên bản đồ sản xuất thiết bị viễn thông có tên Việt Nam.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Sáng 12/1, Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Cờ thi đua cho lãnh đạo Công đoàn Viên chức Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

* Thông tin từ lãnh đạo TP.Vinh cho biết, hiện phố đi bộ đang gấp rút hoàn tất các hạng mục và sẽ tiến hành chạy thử vào trước Tết Âm lịch 2021 để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân.

Trước đó, TP.Vinh đã chính thức lựa chọn 4 tuyến đường để làm phố đi bộ, bao gồm: Đường Hồ Tùng Mậu (đoạn từ cầu Nại đến điểm đầu đường Nguyễn Trung Ngạn); Đường Nguyễn Văn Cừ (điểm đầu giao nhau với đường Hồ Tùng Mậu, điểm cuối giao nhau với đường Lê Hồng Phong); Đường Nguyễn Trung Ngạn nối với ngõ số 2 đường Nguyễn Trung Ngạn, điểm cuối giao nhau đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Tài.

Đường Hồ Tùng Mậu sau khi được nâng cấp. Ảnh: Quang An

* Đêm ngày 11 và sáng 12/1, nhiều địa phương miền biên viễn Nghệ An nhiệt độ xuống thấp đến 0 độ C khiến băng giá phủ trắng xóa rừng núi. Theo ghi nhận sáng 12/1, nhiệt độ tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Hợp thuộc Đồn Biên phòng Tam Hợp (Tương Dương) và nhiều vùng biên ở Kỳ Sơn xuống dưới 0 độ C. Trong điều kiện đó, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cùng người dân triển khai các giải pháp đảm bảo sức khỏe cho người dân. Một số địa phương cho học sinh nghỉ học.