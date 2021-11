Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/11

* Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong bối cảnh kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, nhiều địa phương đã tổ chức một số hoạt động chào mừng.

Tại thôn 3, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, chiều 12/11, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã về chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với Nhân dân địa phương. Nhân “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An chúc người dân sức khỏe thôn 3, cũng như xã Quỳnh Đôi nói riêng, huyện Quỳnh Lưu nói chung sẽ tiếp tục phát triển với tư cách là một địa bàn, cộng đồng luôn luôn đi trước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tặng quà lưu niệm khu dân cư thôn 3, xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 12/11, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc cùng bà con nhân dân các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ.

Đồng chí Ngọc Kim Nam tặng quà cho các gia đình khó khăn ở xóm Xiểm, xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp). Ảnh: Công Kiên

* Cùng ngày, Nhân dân một số khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Thành, thị xã Cửa Lò cũng tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Người dân xóm Hồng Thành (Yên Thành) vui Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Quỳnh Trang

* Chiều 12/11, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Trao kinh phí hỗ trợ các tỉnh miền Trung, Tây Bắc khắc phục hậu quả bão lũ”.

Tại chương trình, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã trao hỗ trợ 7 tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Bắc nói trên mỗi tỉnh 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đón nhận món quà và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng trân quý của Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đón nhận 1 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ của Thành phố Hà Nội. Ảnh: Phan Hậu

Dự kiến đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 300/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới. Thông tin này được Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2021.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh Nghệ An thống nhất trình HĐND tỉnh sửa đổi Nghị quyết số 22/2019, bổ sung 2 chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Thú y; Bảo vệ thực vật - Khuyến nông - Khuyến lâm - Khuyến ngư. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho biết, theo tiêu chí tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh Nghệ An đến hết năm 2021 còn 2,74%, giảm 0,68% so với đầu năm (3,42%), đạt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 11/2021. Ảnh: Phạm Bằng

* Tiếp tục thông tin về dịch bệnh Covid-19, sáng 12/11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An cho hay, trong 12 giờ (từ 18h00 ngày 11/11 đến 06h00 ngày 12/11), Nghệ An ghi nhận 51 ca dương tính mới với Covid-19 tại 9 địa phương.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Đức Anh

*Trong khi đó, Báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh Nghệ An, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, nguy cơ bùng phát dịch diện rộng trên địa bàn tỉnh là rất lớn, trong khi nguồn lực để phòng chống dịch ngày càng hạn hẹp.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế trình bày báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Phạm Bằng

* Ở một diễn biến khác, sáng 12/11 Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn với huyện Nghi Lộc bàn các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo thống kê, từ ngày 4/11 đến nay, toàn huyện đã xuất hiện 104 ca nhiễm Covid-19, tại 8 xã, thị trấn. Trong đó, xã Nghi Hoa có 41 ca; thị trấn Quán Hành có 25 ca; xã Nghi Phương có 17 ca; xã Nghi Diên có 15 ca; xã Nghi Đồng có 2 ca; xã Nghi Trường có 01 ca; xã Nghi Trung có 02 ca; xã Nghi Kiều có 01 ca.

Đồng chí Bùi Đình Long yêu cầu huyện Nghi Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; thực hiện tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân. Ảnh: Thành Chung

* Ngày 12/11, các địa phương ở Hà Tĩnh và Nghệ An đang ráo riết thông báo khẩn, tìm người từng đến quán karaoke An Hồng (khối 1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Cơ quan chức năng đề nghị người dân đã từng đến địa điểm này từ ngày 3/11 đến 11/11 cần liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Liên quan đến ổ dịch này, ông Lê Viết Hùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: "Qua trích xuất camera tại quán thì từ ngày 3/11 đến ngày 11/11, có 110 đoàn khách đến hát. Cứ tính trung bình mỗi đoàn khoảng 5 khách, thì số F1 cũng đã lên tới gần 600 người. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi mới truy vết được khoảng 300 khách đến hát, trong đó 139 người trú ở Nghi Xuân, 155 người ở các địa phương khác, chủ yếu là TP Vinh và huyện Hưng Nguyên

Quán karaoke An Hồng hiện đã bị phong tỏa. Ảnh: Tiến Hùng

* Sáng 12/11, Khối thi đua các cơ quan Đảng cấp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua - khen thưởng năm 2021, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Tại hội nghị, các đơn vị đã chia sẻ nhiều cách làm, kinh nghiệm trong công tác thi đua - khen thưởng. Các đơn vị đã bỏ phiếu xếp loại thi đua năm 2021 đối với các đơn vị; đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua đối với Trường Chính trị tỉnh và Cờ thi đua của UBND tỉnh đối với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Báo Nghệ An được bầu đảm nhận nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022.