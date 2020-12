Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/12

* Sáng 12/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Đây là hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước tới nay kể từ khi Ban Chỉ đạo được kiện toàn, tổ chức lại theo mô hình trực thuộc Bộ Chính trị thành lập, do Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

* Ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra rất sôi nổi với phiên thảo luận buổi sáng và phiên chất vấn, trả lời chất vấn vào buổi chiều.

Theo đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận những nội dung trọng tâm, trọng điểm về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, những nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận về nội dung dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, nhất là các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết về cơ chế, chính sách; tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến trái chiều giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan trình dự thảo, những vấn đề có tác động lớn đến kinh tế - xã hội chung của tỉnh, đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân và cử tri.

* Phiên làm việc buổi chiều diễn ra sôi nổi với hoạt động chất vấn của đại biểu và trả lời chất vấn của đại diện các sở, ngành.



Lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, HĐND tỉnh không chất vấn theo nhóm chuyên đề hoặc lĩnh vực cụ thể, mà tiến hành chất vấn theo hướng mở, trong đó, tập trung chất vấn trách nhiệm của UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cho biết, qua 14 lượt chất vấn, các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực chất vấn, đưa được những vấn đề cử tri quan tâm vào chất vấn. Chủ tọa kỳ họp đánh giá cao lãnh đạo UBND tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành, lãnh đạo địa phương đã trả lời chất vấn.

Giải bóng đá Nghệ Premier League S7 – 2020 Cup Summer Vinh lần thứ 7 quy tụ 10 đội bóng xuất sắc, trong đó có sự tham dự của 1 đội bóng khách mời đến từ Đà Nẵng. 10 đội bóng sẽ lần lượt thi đấu vòng tròn để phân định thứ hạng và tìm ra nhà vô địch.





12/12, Hội bóng đá phong trào tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Giải bóng đá Nghệ Premier League S7 – 2020 Cup Summer Vinh. Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự buổi lễ; cùng dự có đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Văn hóa – Thể thao Nghệ An.