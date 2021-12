Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/12

* Sáng 12/12, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (huyện Nam Đàn), tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai (8/12/1961- 8/12/2021) và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An khẳng định Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy hơn nữa truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo đưa tỉnh nhà phát triển bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An cắt băng khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

* Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Vinh dự và tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Nghệ An cần phải thấy rõ trách nhiệm cao cả của mình để thực hiện những điều Người mong mỏi lúc sinh thời.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh Thành Duy.

* Cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương Người". Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ, nổi bật sự kết tinh và tỏa sáng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của quê hương trong nhân cách Hồ Chí Minh; những đóng góp của gia đình, quê hương Nghệ An với việc hình thành chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh; Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những điều căn dặn Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Nghệ An; Tình cảm của Bác Hồ qua những bức điện, bài viết và bức thư gửi Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An…

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 12/12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An. Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch nước mong muốn, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nâng cao phẩm chất chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, phát huy những kết quả đạt được để cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ công cuộc phát triển của quê hương đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công an Nghệ An. Ảnh Nguyên Sơn

* Thời điểm này giá mỗi cây tre, mét khi bốc lên xe giao động từ 20.000 - 30.000 đồng, người dân vùng cao Nghệ An phấn khởi và thu hoạch đồng loạt.

Hiện nay người dân các huyện miền núi đang bước vào mùa thu hoạch tre, mét. Ảnh: Tiến Đông

* Ngày 12/12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 18h00 ngày 11/12 đến 18h00 ngày 12/12), Nghệ An ghi nhận 85 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 17 ca cộng đồng.