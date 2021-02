Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/2

* Đã thành thông lệ, sau thời khắc đón Giao thừa, các đền, chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An lại đón người dân đến cầu bình an, may mắn đầu năm mới. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên số lượng người dân đến xin lộc trong đêm Giao thừa thưa vắng hơn.

Quang cảnh vắng vẻ trong đêm Giao thừa ở tổ đình Cần Linh. Ảnh: G.H

* Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay, lượng kiều hối của con em huyện lúa Yên Thành (Nghệ An) đang lao động ở các nước gửi về quê hương đạt khoảng 45 triệu USD.

Có nguồn thu nhập từ nước ngoài, người dân xã Sơn Thành có điều kiện xây dựng nhà cao tầng san sát, đường giao thông cứng hóa. Ảnh: Xuân Hoàng

* Với quan niệm truyền thống "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", nhiều người dân Nghệ An đã chọn mua muối trong ngày đầu năm mới với hy vọng cả năm sẽ gặp may mắn, tình cảm gia đình đậm đà, gắn kết.

Cứ sáng mùng Một đầu năm mới, bà Mai (phường Cửa Nam, TP. Vinh) lại đi mua muối. Ảnh: T.Đ

* Trong thời gian đón năm mới (tính từ 8h sáng 30 Tết đến 8h sáng mùng Một Tết) tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An có 17 em bé chào đời, tất cả đều được sinh thường.

Một trong những công dân đầu tiên sinh ra ở Nghệ An trong năm nay. Ảnh: Hoàng Yến

* Hiện tại, có 24.151 trường hợp ở Nghệ An nằm trong diện cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong số này, có 24.028 người được cách ly, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Phần lớn họ là những người về quê ăn Tết từ các địa phương có dịch trong cả nước.

Hơn 100 người phải đón Giao thừa trong khu cách ly tập trung ở Nghệ An. Ảnh minh họa:TC

* Trưa 12/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, trường hợp nam thanh niên 23 tuổi ở trị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc), về từ Quảng Ninh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Trước đó, tối 30 Tết cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc phát hiện nam thanh niên này vừa về từ Quảng Ninh nhưng không khai báo y tế nên đưa đi cách ly tại bệnh viện đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.