Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/3

* Sáng 12/3, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.



Tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 và thời gian tiếp theo. Theo đó, ngành Tổ chức xây dựng Đảng xác định bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

*Chiều 12/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 làm việc thống nhất nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Sau khi nghe các đại biểu báo cáo tình hình và góp ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bày tỏ sự thống nhất rất cao với chủ trương, nội dung, thời gian, phương pháp tiến hành diễn tập; đồng thời khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của tỉnh trong năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cam kết với các đồng chí Tư lệnh, Chính ủy Quân khu 4 và Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung cao, chuẩn bị sớm, tốt nhất có thể để diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021 thành công.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ chủ chốt tỉnh đối với việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh, nhất là trên các khu vực quan trọng về quốc phòng - an ninh.

* Sáng 12/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 11/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ký Quyết định số 586/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở TN&MT. Ảnh: Phạm Bằng

ệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An trong những ngày qua. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh dịch này.

Số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, thời gian vừa qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát tại nhiều huyện: Con Cuông, Đô Lương, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Tương Dương. Tuy nhiên tại mỗi địa phương chỉ xảy ra 1 - 3 xã, nhiều nhất là huyện Diễn Châu 7 xã, số lượng lợn tiêu hủy không nhiều.

Chính quyền xã Thạch Giám, huyện Tương Dương thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch Khảo sát năng lực giáo viên Tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và GDTX trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, tất cả giáo viên tiếng Anh trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ tham gia khảo sát, trừ những giáo viên đã có chứng chỉ quốc tế được quy đổi đạt chuẩn theo quy định của cấp học (thời gian được tính trong vòng 5 năm, kể từ thời gian ghi trên chứng chỉ); giáo viên còn dưới 24 tháng đến tuổi nghỉ hưu, tính từ 1/3/2021.

Tiết học Tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: MH

* Thời gian gần đây, có một loại tiền ảo khá mới mẻ đó là Pi Network đang gây một cơn sốt không hề nhẹ trong giới trẻ. Mặc dù được các chuyên gia cảnh báo rủi ro nhưng người dân vẫn đổ xô đi “đào Pi”, vì cho rằng đồng tiền này sẽ sinh lợi lớn.

Ông Nguyễn Văn Long - chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp Sở Công Thương Nghệ An cho biết: “Mới đây nhất, nhiều người truyền nhau thông tin về đào đồng Pi (Pi Network), vậy là hàng nghìn người lại “lao” vào loại tiền ảo mới, với hy vọng sẽ trở thành triệu phú trong tương lai. Tuy nhiên, tiền ảo chưa được chấp nhận ở Việt Nam và mọi hoạt động liên quan đến tiền ảo đều vi phạm pháp luật”.

Pi Network gây sốt trong thời gian gần đây. Ảnh: Facebook

* Chiều tối 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc cho biết: đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Công an TP. Vinh và Công an huyện Quỳnh Lưu phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật thu giữ gồm 6 dàn máy vi tính, 20 thẻ tín dụng, 110 triệu đồng tiền mặt, 4 chiếc xe ô tô cùng các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra: vào đầu năm 2021, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có một số đối tượng có biểu hiện lừa đảo bằng việc tạo hoặc thuê kênh YouTube, nhận mình có khả năng “soi cầu”, phán đoán kết quả lô, đề để từ đó chiếm đoạt tiền của những người ham mê cờ bạc, đỏ đen.