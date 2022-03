Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/3

* Việc giá xăng dầu liên tiếp lập đỉnh đã khiến chi phí mỗi chuyến ra khơi tăng gần gấp đôi, nhiều tàu thuyền trên địa bàn Nghệ An đã nằm bờ vì "càng ra khơi càng lỗ".

Nghệ An hiện có hơn 3.400 tàu thuyền (T.X Hoàng Mai 885 tàu, huyện Quỳnh Lưu 585 tàu, huyện Diễn Châu có 497 tàu, thị xã Cửa Lò 345 tàu...) trong đó, có hơn 1.000 chiếc công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Với lực lượng gần 20.000 lao động nghề biển, đây được xem là một trong những ngành kinh tế trọng điểm trên địa bàn. Tuy nhiên, việc ngư dân ngại ra khơi trong thời điểm này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng đánh bắt hải sản và nguồn cung trên thị trường.

Nhiều tàu thuyền của ngư dân phường Nghi Thủy (T.X Cửa Lò) nằm bờ vì giá nhiên liệu tăng kỷ lục. Ảnh: Q.A

* Lương tối thiểu thấp, nhiều lao động không muốn làm công nhân.

Theo thống kê, số lao động đi làm trong các KCN chỉ đạt 50-65%, do tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại, số F0 tăng nhiều, công nhân bất an về dịch bệnh. Bên cạnh đó, thu nhập thấp cũng khiến nhiều lao động không muốn đi làm, có nhiều người tìm kiếm cơ hội làm việc tại tỉnh khác hoặc chuyển làm việc khác như đi làm thợ xây, phụ hồ, bán hàng hoặc đi lao động nước ngoài…

Ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, cán bộ Công đoàn KKT Đông Nam, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thăm hỏi công nhân, nắm bắt thu nhập, tiền lương, các nguyện vọng của công nhân. Ảnh: P.V

* Do thiếu kinh phí đầu tư nâng cấp, hiện nay nhiều trạm bơm trên địa bàn Nghệ An đang xuống cấp, máy móc lạc hậu, giảm hiệu quả tưới tiêu.

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Nghệ An hiện có trên 500 trạm bơm, do hợp tác xã nông nghiệp và các đơn vị thủy lợi quản lý. Hệ thống trạm bơm đều được xây dựng từ những năm 70-90 nên đã hư hỏng và xuống cấp.

Trạm bơm số 2 Nam Lĩnh (Nam Đàn) lạc hậu, hoạt động không hiệu quả. Ảnh: Văn Trường

* Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu trong việc khôi phục, mở cửa hoạt động du lịch và bước đầu cho thấy những tín hiệu khả quan. Dịp này, ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch có một số trao đổi với Báo Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Các doanh nghiệp lữ hành tìm hiểu sản phẩm du lịch mới của Nghệ An. Ảnh: Công Kiên

* Sáng 12/3, Câu lạc bộ Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt đầu năm Xuân Nhâm Dần 2022 và ký kết hợp tác với Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Ký kết hợp tác giữa CLB Nhà báo xứ Nghệ với Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: H.V

* Liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 11/1, trước tình trạng gia tăng F0 trong cộng đồng, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An thành lập 1 đội gồm 15 thành viên thu gom rác thải từ những gia đình có F0 điều trị tại nhà. Theo đó, các thành viên của đội sẽ mang đồ bảo hộ, đi xe máy trang bị thùng rác có nắp kín và bình xịt khử khuẩn để đến thu gom rác. Kể từ khi nhận nhiệm vụ, những công nhân này được bố trí chỗ ăn, nghỉ ngay tại công ty.

Những người làm công việc liên quan đến rác thải sinh hoạt phải đối diện với rủi ro mắc Covid-19. Ảnh: DT

* Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 18 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc tại trang trại của Phạm Khắc Lộc (sinh năm 1984), thuộc xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Công an huyện Diễn Châu tiến hành bắt, khám xét 18 đối tượng gồm 14 nam, 4 nữ từ 23-50 tuổi.