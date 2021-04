Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

* Sáng 12/4, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp tục có cuộc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Vinh.



Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn lưu ý TP.Vinh: Giai đoạn tiếp theo của công tác chuẩn bị bầu cử yêu cầu tiến độ nhanh hơn và đòi hỏi thận trọng, chính xác, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử. Vì vậy, thành phố Vinh cần tăng cường cử cán bộ chỉ đạo cơ sở; gắn với đó là cần đánh giá, phân loại địa bàn để có sự tập trung chỉ đạo cụ thể, phù hợp với từng địa bàn.

TP. Vinh cần tổ chức cho các ứng cử viên vận động bầu cử dân chủ, công khai, bình đẳng và đúng luật. Tiếp tục rà soát cơ sở vật chất và rà soát cử tri, trong đó phân định rõ từng nhóm cử tri được bầu đại biểu 4 cấp và 3 cấp, kể cả lưu ý ở một điểm trại tạm giam, cơ sở cai nghiện, đảm bảo các cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, chủ động dự báo tình hình để chủ động các phương án đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đoàn kiểm tra Ủy ban bầu cử tỉnh giám sát việc triển khai công tác bầu cử tại phường Đông Vĩnh. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng liên quan đến hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, chiều 12/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Nghĩa Đàn.

Trong khi đó, buổi sáng cùng ngày, đoàn do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Anh Sơn.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử của tỉnh Cao Thị Hiền kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Chiều 12/4, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra một số dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Các thành viên tham dự đã đồng tình thông qua để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp 20 đối với dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường ven biển Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Cửa Lò (Nghệ An), đoạn từ Km7 - Km 76 (dự án nhóm A) do Sở Giao thông Vận tải xây dựng; Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2), đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An làm rõ cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cũng tiến hành thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh, giai đoạn 2021 - 2025.

* Chiều 12/4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05).

Phòng PA05 - Công an Nghệ An được thành lập đã đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm mang tính đặc thù trong tình hình mới. Đây là cột mốc đánh dấu một bước phát triển mới của Công an Nghệ An trong quá trình xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo phòng PA05. Ảnh: Bình Nguyên

* Thông tin từ phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Yên Thành cho biết, dịch viêm da nổi cục vừa xuất hiện tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành khiến nhiều trâu bò bị mắc bệnh, trong đó địa phương đã phải tiêu hủy một con bò chết.

Như vậy, huyện Yên Thành là địa phương thứ 19 của tỉnh Nghệ An xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm này, hiện chỉ còn 2 địa phương là Kỳ Sơn và Tương Dương chưa xuất hiện dịch.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tăng cường phun tiêu độc khử trùng để diệt muỗi, ve, mòng... là những trung gian lây lệnh. Ảnh: N.C

* Chiều 12/4, ông Đậu Xuân Luân - Chủ tịch UBND xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc) cho biết, cán bộ xã đã đi dọc hai bờ kênh Nhà Lê để tìm hiểu nguyên nhân khiến con kênh này bị đổi màu đen, bốc mùi hôi thối trong những ngày gần đây.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, đoạn kênh bị đổi màu đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài gần 1km. Đặc biệt là khu vực xung quanh đài tưởng niệm Kênh Nhà Lê....