Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/7

* Nằm trong khuôn khổ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An năm 2020, sáng 12/7, tại Quảng trường Ba Đình Đoàn đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức Lễ báo công dâng Bác và Tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An năm 2020.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TĐNA

* Từ được hỗ trợ phụ cấp hàng tháng, hiện nay chi hội trưởng các đoàn thể ở khối, xóm, bản trên địa bàn tỉnh chỉ được chi trả bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia công việc ở khối, xóm, bản, đây là vấn đề đang tạo ra nhiều dư luận, sự băn khoăn.

Ông Trần Văn Bình (trái ảnh) - Chi hội trưởng Hội Nông dân xóm Long Biên, xã Thanh Long (Thanh Chương) trao đổi với nhân dân về hiệu quả sản xuất lạc trái vụ. Ảnh: Mai Hoa

* Ngày 12/7, Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An tổ chức lễ “Công bố quyết định công nhận Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An là thành viên chính thức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam” và lễ “Ra mắt văn phòng đại diện Hội môi giới bất động sản Việt Nam tại Nghệ An”.

Trao quyết định công nhận Hiệp hội bất động sản tỉnh Nghệ An là thành viên chính thức của Hiệp hội bất động sản Việt Nam. Ảnh: Hoàng Vĩnh

* Vấn nạn xe dù ở Nghệ An diễn ra phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay, ước tính có khoảng 400 chiếc xe 7 chỗ chuyên chở khách (xe dù) từ các huyện vào TP. Vinh. Đặc biệt, có huyện trên địa bàn có đến hơn 50 chiếc xe dù.

Những chiếc xe dù đón khách. Ảnh: Thành Cường * Đám cháy xảy ra tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu bị kéo dài từ trưa đến tối một phần là do xe cứu hỏa không thể tiếp cận được hiện trường kịp thời vì bị các trụ bê tông tại đường làng ngăn cản. Xe cứu hỏa bị "mắc kẹt" tại xóm 4, xã Diễn Lộc vì không thể tiếp cận được hiện trường. Ảnh do UBND xã Diễn Lộc cung cấp

* Nắng nóng, cua đồng Nghệ An tăng giá kỷ lục 120.000 đồng/kg. Cách đây hơn 1 tháng, cua đồng tự nhiên ở Nghệ An cán mốc 100.000 đồng/kg, nhưng khoảng 10 ngày nay đã nhảy lên mức giá kỷ lục 120.000 đồng/kg.

Đêm đến, bà con nông dân huyện Yên Thành ra đồng "săn" cua đồng. Ảnh: Xuân Hoàng

* Trận derby xứ Nghệ giữa SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kết thúc với tỷ số 1-1.Hà Tĩnh là những người mở tỷ số trước. Trong khi đó, SLNA phải nhờ đến sự xuất sắc của Văn Đức và Hồ Tuấn Tài mới có thể san hòa cách biệt. Tỷ số này phản ánh đúng cục diện của trận đấu.