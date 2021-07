Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/7

* Sáng 12/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ 8, phiên họp toàn thể cuối cùng để rà soát các công việc còn lại và biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với 499 người trúng cử.



Ngày 10/6 vừa qua, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, hôm nay (12/7) là thời hạn cuối cùng xem xét khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Lê Sơn

* Sáng 12/7, Công an Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam (12/7/1946 - 12/7/2021).

Tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những đóng góp của lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng Công an Nghệ An bức trướng: "Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành".

Dịp này, Công an tỉnh đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Cuộc thi tìm hiểu 75 năm truyền thống An ninh nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bức trướng "Lực lượng An ninh nhân dân Công an Nghệ An 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành" cho Công an Nghệ An. Ảnh: Vương Linh

* Sáng 12/7, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trực tuyến Hội nghị lần thứ VI để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động Tuần lễ cao điểm “Vì thành phố mang tên Bác”, qua đó, kêu gọi tác tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân hỗ trợ, chia sẻ với người dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu cấp tỉnh và 21 điểm cầu cấp huyện. Ảnh: Mai Hoa

* Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 11/7 đến 7h00 ngày 12/7/2021), trên địa bàn Nghệ An không ghi nhận trường hợp nào mắc mới Covid-19.

Đến nay, Nghệ An đã có 131 ca dương tính với Covid-19 ở 10 địa phương, gồm: TP. Vinh: 89, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 1, Quỳ Hợp: 5, Nam Đàn: 5, Đô Lương: 1, TX. Hoàng Mai: 2, Nghĩa Đàn: 1, Nghi Lộc: 4, Quỳnh Lưu: 5.

Đội truy vết Covid-19 cộng đồng ở Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

* Trưa 12/7, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho đoàn cán bộ, y, bác sĩ tình nguyện tỉnh Nghệ An tăng viện cho thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác có sự tham gia của 60 bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên, trong đó có 31 nữ. Họ là những cán bộ y tế đang công tác tại các bệnh viện: Hữu nghị Đa khoa tỉnh, Sản Nhi Nghệ An, Nội tiết, Bệnh viện Phổi Nghệ An, Chấn thương chỉnh hình; Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Đô Lương, Thanh Chương và Trung tâm Y tế Quỳ Hợp, đã tình nguyện viết đơn xung phong lên tuyến đầu chống dịch.

Các y, bác sĩ Nghệ An lên đường ra Sân bay Vinh để vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 12/7, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bằng hình thức "cá độ bóng đá", bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Trước đó, trong lúc 8 đối tượng đang "bắt kèo" trận bán kết Euro 2020 giữa đội tuyển Anh và Đan Mạnh, thì lực lượng chức năng ập vào, bắt quả tang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã đánh bạc hơn 1,6 tỷ đồng.