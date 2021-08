Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/8

* Sáng 12/8, tại TP Vinh, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc. Trước giờ khai mạc kỳ họp, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã đến dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được rút ngắn xuống 1,5 ngày (từ ngày 12-13/8/2021), vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo chất lượng kỳ họp. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và các báo cáo liên quan về giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

Kỳ họp lần này không tổ chức phiên chất vấn và phiên thảo luận tổ. Tuy nhiên, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, cử tri quan tâm, được các cơ quan thông tấn báo chí phản ánh sẽ được Thường trực HĐND tỉnh xem xét lựa chọn nội dung chất vấn, yêu cầu giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Thành Cường

* Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh những nội dung trọng tâm, yêu cầu đặt ra tại kỳ họp. Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực thảo luận, thể hiện chính kiến rõ ràng, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao.



Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

* Trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2021, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết thêm, tỉnh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án giải ngân tốt.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

* Chiều 12/8, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường. Các đại biểu HĐND tỉnh đã trao đổi nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác bảo vệ môi trường, giải quyết những vấn đề tồn tại trong nông nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động, đề xuất đấu giá đất nhà văn hóa xóm sau sáp nhập để có kinh phí xây dựng mới …

Đại biểu Nguyễn Công Văn (đơn vị Nghi Lộc) đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường

* Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay, Nghệ An đã hỗ trợ gần 628.000 người lao động và 849 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường

* Liên quan đến công tác phòng chống Covid-19, thương lái ngoại tỉnh vào chợ đầu mối Vinh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Đây là một trong những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho thành phố Vinh, nhất là trong điều kiện chợ đầu mối có nhiều thương lái từ các tỉnh, thành đổ về mỗi ngày.

Những xe ngoại tỉnh đủ điều kiện, giấy tờ mới được phép ra vào chợ đầu mối. Ảnh: Quang An

* Sáng 12/8, Công ty TNHH VSIP Nghệ An tổ chức ra mắt mô hình điểm về “Khu công nghiệp an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC tại Khu công nghiệp và ý thức của các nhà sản xuất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp.