Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/1

* Sáng 13/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được quy hoạch trên quy mô tổng diện tích 278,86 ha, bao gồm: Khu vực bảo vệ của di tích, có tổng diện tích 170,13 ha và khu vực mở rộng phát huy giá trị di tích, có tổng diện tích 108,73 ha. Thời gian thực hiện quy hoạch là từ năm 2021 đến năm 2030.

Quy hoạch khu vực bảo vệ của di tích Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: DE-SO

* Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T về một số nội dung hợp tác đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Tập đoàn T&T đã báo cáo một số nội dung: Dự án Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trên quy mô 278,86 ha; Dự án Khu Tổ hợp dịch vụ, du lịch đô thị Bến Thủy (TP. Vinh) với quy mô 31,4 ha; Dự án Khu đô thị phía Tây Nam TP. Vinh được nghiên cứu lập quy hoạch thuộc ranh giới hành chính 3 xã Hưng Thịnh, Hưng Phúc và Hưng Mỹ của huyện Hưng Nguyên với tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 490 ha. Dự án Khu đô thị sinh thái Đông Nam TP. Vinh thuộc xã Hưng Hòa (TP. Vinh) với quy mô gần 413 ha. Tập đoàn T&T cũng đề xuất được nghiên cứu đầu tư 2 dự án gồm: Dự án Nhà máy xử lý chất thải Nghi Yên, huyện Nghi Lộc và Dự án Tổ hợp điện khí LNG Nghệ An tại thị xã Hoàng Mai.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, hiện tỷ lệ phủ kín Quy hoạch chung xây dựng đô thị hiện hữu và đô thị chính (45 đô thị) ở Nghệ An đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ phủ kín Quy hoạch chung xây dựng các đô thị khác đạt 88,9%.

Một góc đô thị phía Nam thành phố Vinh. Ảnh: Lâm Tùng

* Những ngày này, nhiều địa bàn vùng cao Nghệ An nhiệt độ xuống thấp dưới 10 độ C. Để chống chọi với giá rét và tiếp tục theo đuổi con chữ, học sinh ở các xã Na Ngoi, Nậm Càn, Mường Lống... của huyện Kỳ Sơn đã mang theo cả củi đến trường để đốt lửa sưởi ấm. Rét đậm kéo dài trong những ngày qua cũng khiến nhiều trâu, bò, lợn, dê tại các huyện vùng cao Nghệ An bị chết rét.

Những thau củi được đốt lên để các em học sinh chống chọi lại cái rét như cắt. Ảnh: Đào Thọ

* Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) vừa tiến hành bàn giao 1 đối tượng đang bị truy nã cho Công an tỉnh Đắk Nông. Trước đó, lực lượng tuần tra, kiểm soát của tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 1 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kép đã phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tiến hành bàn giao đối tượng bị truy nã nhập cảnh trái phép qua biên giới cho Cơ quan CSĐT huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông tiếp nhận, xử lý. Ảnh: Phương Linh

* Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá một vụ vận chuyển ma túy, tang vật thu giữ trong cốp dưới yên xe máy 1 bánh heroin và 12.400 viên hồng phiến.