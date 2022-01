Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/1

* Sự hài lòng của người dân là gốc rễ trong công tác Dân vận. Đó là vấn đề được khẳng định trong hội nghị triển khai công tác Dân vận toàn quốc năm 2022, diễn ra sáng 13/1.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Sáng 13/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Nghệ An tạm dừng bắn pháo hoa và tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trong đó nêu rõ việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết.

Hội cồng chiêng tại Lễ hội Hang Bua (Quỳ Châu). Ảnh tư liệu minh họa: Sách Nguyễn

* UBND thành phố Vinh vừa ban hành kế hoạch số 283/KH-UBND về tổ chức chỉnh trang, trang trí, tuyên truyền các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022.

Đường Hồ Tùng Mậu sẽ là một trong những tuyến đường hoa chính của TP.Vinh. Ảnh: Q.A

* Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu phá chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm cần ưu tiên bảo vệ. Lực lượng đã bắt quả tang một phụ nữ vận chuyển hơn 24kg động vật quý hiếm.