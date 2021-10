Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/10

* Chiều 13/10, đồng chí Lê Minh Hoan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai đã trực tiếp về Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 8.



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng đoàn công tác đến kiểm tra tại hồ Vực Mấu. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 13/10, các đại biểu Quốc hội đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn. Tại các cuộc tiếp xúc, nhiều ý kiến cử tri đề cập đến các vấn đề xung quanh công tác phòng, chống dịch Covid -19, cũng như tác động của dịch bệnh đến đời sống dân sinh.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

* Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Công điện số 37/CĐ-UBND ngày 13/10/2021 gửi: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Các Công ty thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh về việc tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 8 - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

* Sáng 13/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 12/10 đến 06h00 ngày 13/10), Nghệ An ghi nhận 05 ca dương tính mới với Covid-19. Tất cả bệnh nhân (BN) đều ở miền Nam về và đã được cách ly từ trước.

Công dân từ miền Nam trở về quê. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 13/10, ngày hội Hiến máu tình nguyện 2021 với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình – Chung tay đẩy lùi đại dịch” đã thu hút hơn 300 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia.

Đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham gia hiến máu tại ngày hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Nhằm hạn chế thiệt hại xảy ra đối với thủy sản nuôi khi bão đổ bộ các hộ dân đang tích cực gia cố ao nuôi, chằng chéo bè và khẩn trương thu hoạch chạy bão.

Nhiều hộ bắt cá từ ao, lồng bè vận chuyển vào các ao ở khu vực cao, an toàn hoặc các ao tôm để bảo toàn số lượng, tránh thất thoát khi nước dâng cao. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 13/10, nhiều đơn vị gồm Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An), Chi cục Kiểm lâm Nghệ An có mặt tại hiện trường vụ phá rừng xảy ra ở thôn 7, xã Nghĩa Bình sau khi nhận được phản ánh của báo chí.

Nhiều lực lượng có mặt tại hiện trường để đo đạc, kiểm đếm. Ảnh: Tiến Hùng

* Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng trú tại xóm Bắc Kim Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc vì có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm là pháo nổ.