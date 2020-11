Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/11

* Sáng 13/11, tại TP. Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 16 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã quyết nghị thông qua 8 nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2020 và chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh thuộc ngân sách địa phương cùng với chính sách cho một số đối tượng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 13/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để nghe dự thảo báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bàn, thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kết luận nội dung dự thảo báo cáo về kết quả tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Duy

* Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX. Ảnh minh họa: Phạm Bằng

* Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn về việc tập trung ứng phó với bão số 13. Do ảnh hưởng của bão số 13, từ ngày 14-16/11, từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to; ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa to 50 - 150mm. Và từ 17h chiều nay Nghệ An đã chính thức cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 13.

Bộ đội Biên phòng Đồn Cửa khẩu cảng Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh: Thu Huyền

* Sáng 13/11, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đang điều tra mở rộng các vụ mất trộm tài sản gần đây trên địa bàn, sau khi trích xuất camera an ninh và bắt được đối tượng trộm xe kiến an có máy trộn bê tông tại xóm 2, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu.