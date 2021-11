Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/11

* Sáng 13/11, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Với 430/467 đại biểu dự họp biểu quyết tán thành (bằng 86,17% tổng số đại biểu Quốc hội), Nghị quyết này quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Nghệ An về tài chính - ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 và được thực hiện trong 5 năm.

Tiếp đó, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh phiên họp sáng 13/11 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

* Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết với các cụm dân cư ở một số địa phương.

Sáng 13/11, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã về thôn 5, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn để chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân địa phương.

Các đại biểu trao quà cho những hộ nghèo trên địa bàn xã Lĩnh Sơn. Ảnh: Quang An

* Còn tại bản Phẩy, xã Xiêng My (Tương Dương), đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã dự lễ công bố bản đạt chuẩn nông thôn mới và chung vui Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" với bà con.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà cho Ban Quản lý bản Phẩy. Ảnh: Tiến Đông

* Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Báo Nghệ An đã trực tiếp về xã Xiêng My (Tương Dương) để trao tặng bò sinh sản cho hộ nghèo.

Đoàn trực tiếp trao bò cho 2 hộ nghèo là gia đình anh Vi Văn Yên và Vi Văn Thin cùng trú tại bản Piêng Ồ. Mỗi hộ được tặng 1 con bò sinh sản trị giá 17 triệu đồng. Đây là những con bò giống khỏe mạnh, đã được tiêm phòng và kiểm dịch đầy đủ của cơ quan chuyên môn.

Cùng ngày, Báo Nghệ An phối hợp cùng Bưu điện tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Thiên Minh Đức trao tặng 80.000.000 đồng cho 4 hộ gia đình, mỗi hộ 20.000.000 đồng để hỗ trợ xóa nhà tranh tre, dột nát.

Báo Nghệ An tặng bò cho 2 hộ nghèo ở xã Xiêng My, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

* Những ngày qua dịch Covid-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh khi liên tục ghi nhận ca nhiễm mới tăng cao. Ngày 13/11, Nghệ An ghi nhận 44 ca nhiễm, trong đó, có 8 ca cộng đồng.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh minh họa: Thành Cường

* Liên quan đến quán karaoke An Hồng -ổ dịch mới ở thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đến nay TP. Vinh đã phát hiện 6 bệnh nhân Covid-19. Do số lượng F1 tương đối nhiều, TP. Vinh đã phải cấp tốc mở thêm khu cách ly ngay trong đêm.

Khách sạn Quyết Thành đã được trưng dụng làm chỗ cách ly. Ảnh: Tiến Hùng

* Trong khi đó tại huyện miền núi Tương Dương, chiều 13/11, ông Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, địa phương đã lập 6 chốt kiểm soát, phong tỏa hoàn toàn bản Nhôn Mai (xã Nhôn Mai), ngay sau khi xuất hiện 3 ca bệnh trong một gia đình ở bản này. 3 bệnh nhân này bao gồm cặp vợ chồng và con gái 12 tuổi, đang học lớp 7. Để phòng dịch, 38 em học sinh đã được đưa đi cách ly tập trung.

Chốt kiểm soát người ra, vào bản Nhôn Mai. Ảnh: T.H

* Ở một diễn biến khác, thông tin từ UBND xã Nam Cát, huyện Nam Đàn cho biết, đang hoàn tất các thủ tục liên quan để xử lý một trường hợp tự ý rời nơi cách ly y tế khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng.