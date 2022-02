Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/2

* Tại Quyết định số 191/QĐ-UBND, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị phía Tây Nam thành phố Vinh tại các xã: Hưng Thịnh, Hưng Mỹ, Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên. Tổng diện tích khu đất quy hoạch là 490,01 ha.

Thành phố Vinh hôm nay. Ảnh tư liệu

* Ngày 13/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 24 giờ qua (từ 18h00 ngày 12/2 đến 18h00 ngày 13/2), trên địa bàn tỉnh ghi nhận 2.271 ca dương tính mới với COVID-19. Trong đó, có 496 ca cộng đồng.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Q.A

* Trong diễn biến liên quan, một số hàng quán tại các địa phương cấp độ 4 (vùng đỏ) trên địa bàn TP.Vinh vẫn còn vi phạm quy định phòng dịch, cơ quan chức năng đã kiểm tra nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử phạt.

Chính quyền phường Trường Thi ra quân tuần tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chưa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Q.A

* Theo phản ánh của người dân, nhiều xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở hàng quá tải ngang nhiên hoạt động rầm rộ trên các tuyến đường trong thị trấn và các tuyến đường Quốc lộ khác qua huyện Đô Lương.

Theo người dân phản ánh, tại tuyến đường QL7, QL15 đoạn chạy qua thị trấn Đô Lương, tình trạng xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu chở hàng quá tải vẫn diễn ra một cách rầm rộ. Ảnh: Xuân Hồ

* Ban Huấn luyện Sông Lam Nghệ An đã công bố bản danh sách 32 cầu thủ sẽ tham dự mùa giải 2022. Trong đó, cầu thủ mang tên Trường An là gương mặt gây nhiều sự tò mò nhất cho đa phần giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ. Được biết, Trường An là tên Việt Nam của tân binh Thiago Melo sau khi nhập tịch thành công.