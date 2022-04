Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

* UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen nhân kỷ dịp niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022). Theo kế hoạch, Lễ hội Làng Sen năm 2022 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, diễn ra trong 3 ngày (từ 17-19/5) tại thành phố Vinh và huyện Nam Đàn.

Lễ hội Làng Sen năm 2022 sẽ diễn ra từ 17 - 19/5 với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa. Ảnh tư liệu

* Chiều 13/4, UBND tỉnh tổ chức lễ trao quyết định công bố bổ nhiệm Phó Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ và các Phó Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao quyết định điều động bổ nhiệm cho các đồng chí cán bộ. Ảnh: Thanh Lê

* Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nghệ An, sáng 13/4, đoàn công tác của Công ty Mishubishi Việt Nam đã tiếp xúc và chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, đại diện Công ty bày tỏ mong muốn được tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Nghệ An. Ngoài hoạt động đầu tư, Công ty còn tài trợ cho các hoạt động từ thiện như tặng học bổng cho sinh viên, trợ giúp trẻ tự kỷ...

Toàn cảnh buổi tiếp xúc làm việc. Ảnh: Nguyễn Hải

* Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Từ 18h00 ngày 12/4 đến 06h00 ngày 13/4, Nghệ An ghi nhận 875 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó có 233 ca cộng đồng, 642 ca đã được cách ly từ trước (642 ca là F1).

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

* Khoảng 1 tuần nay, giá hành tăm trên địa bàn Nghệ An tăng 4.000-5.000 đồng/kg, lên mức giá 20.000 - 22.000 đồng, nông dân phấn khởi bám đồng thu hoạch, nhập cho thương lái và làm sạch, phơi khô, cất trữ giống cho vụ sau.

Hiện giá hành tăm tăng thêm 4.000-5.000 đồng/kg. Ảnh: Thanh Phúc

* UBND huyện Kỳ Sơn đã có báo cáo mới nhất về vụ phá rừng tại xã Nậm Cắn sau khi Báo Nghệ An có bài phản ánh vào ngày 2/4/2022. Bên cạnh đó, một số cá nhân, tập thể liên quan cũng đã bị xử lý kỷ luật.