Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/6

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn công tác của tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện Quế Phong; Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Nghệ An ra công điện khẩn ứng phó; Hai Nhà báo ở Nghệ An được tôn vinh 'Người làm báo tiêu biểu' toàn quốc; Tàu cá cùng 15 thuyền viên Nghệ An kêu cứu khẩn cấp trên biển… là những tin tức nổi bật trong ngày.