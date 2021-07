Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/7

* Chiều 13/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành nghỉ hưu theo chế độ. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao quá trình cống hiến của các đồng chí Vi Văn Sửu, Võ Duy Việt và Bùi Thị Huy nghỉ theo chế độ. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để xây dựng địa phương nơi đồng chí nghỉ hưu nói riêng và Nghệ An nói chung ngày một phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Hồ Đức Ái

* Sáng 13/7, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đại học indiana (Hoa Kỳ) đồng tổ chức đối thoại phát triển địa phương năm 2021. Tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

* Cùng trong sáng 13/7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2021 đến các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Hội nghị cũng thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TG

* Sáng 13/7, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh thành có biển để đánh giá về kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC về IUU (chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). Đối với Nghệ An, để khắc phục khuyến nghị của EC, tỉnh đã triển khai quyết liệt và đồng bộ, nhờ vậy ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân cũng như công tác quản lý hoạt động khai thác ngày càng được nâng lên. Đến nay, 94% ngư dân Nghệ An chủ động lắp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Tàu cá của ngư dân huyện Quỳnh Lưu ra khơi bám biển khai thác hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 13/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp nghe và cho ý kiến dự thảo Quyết định về Tiêu chí chấm điểm và quy trình đánh giá, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo kế hoạch, Nghệ An tiến tới chấm điểm, xếp loại công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Cuộc họp có sự tham dự của nhiều sở, ngành và đơn vị liên quan. Ảnh: Thành Chung

* Liên quan đến dịch Covid-19, sáng 13/7, Nghệ An phát hiện 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 là người từ TP Hồ Chí Minh trở về. Các cơ quan chức năng đã truy vết được 17 hành khách cùng chuyến tàu với bệnh nhân Covid-19 xuống ga Vinh.

Khi hành khách xuống Ga Vinh thì được lực lượng thực hiện kiểm dịch hướng dẫn vào khu vực kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Thành Cường

* Theo thông tin từ gia đình, anh Nguyễn Bá K sau khi ăn cào cào (côn trùng có nhiều ở ruộng) thấy ngứa trong miệng, ngứa lan ra toàn thân, tức ngực khó thở… Trước đó, ngày 11/7, anh K (SN 2000, trú xã Nhân Sơn, Đô Lương) được người nhà đưa vào Trạm Y tế xã cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện trong tình trạng ngưng tuần hoàn, ngưng tim. Bệnh viện tiến hành các bước cấp cứu kịp thời. Đêm cùng ngày, anh K được cứu sống.